Evenimente în Bucureşti, miercuri 13 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Legendara trupă Metallica susţine un concert miercuri, 13 mai 2026, pe Arena Naţională din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 13 mai, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 13 mai

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Măscăriciul", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Rinocerii", la Teatrul de Comedie.

De asemenea, tot de la ora 19.00 se joacă şi "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Ora Zero", la Teatrelli, "În largul mării", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Perplex", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Muscă, paie și bătaie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică.

Concerte în Bucureşti, miercuri 13 mai

Legendara trupă Metallica susţine un concert pe Arena Naţională, de la ora 18.00. Hanno Hoefer, Raul Kusak și Liviu Pop susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Alifantis & Zan susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Trupa LVX MACHINA susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00.

Spectacole în Bucureşti, miercuri 13 mai

De la ora 18.30, la Opera Naţională Bucureşti se desfăşoară spectacolul "Madama Butterfly", de Giacomo Puccini. De la ora 19.00, la Teatrul Metropolis, Sala Mare, se desfăşoară spectacolul "Cea mai bună zi din an", de Alexandru Ivănoiu.

Tot de la ora 19.00, la Ateneul Român se desfăşoară spectacolul "Labirinturi în noapte", spectacol ce are pe afiş nume precum Marcel Iureş, Florian Mitrea, Daria Tudor, Max Baillie, Martynas Levickis sau Jonny Gee.

De la ora 20.00, la Restaurant Elisabeta se desfăşoară spectacolul "Trei pisici mișto, plus pianistul", spectacol în regia Doinei Antohi şi care îi are pe afiş pe Pavel Bârsan, Doina Antohi, Iulian Sfircea şi Marian Hâncu.

