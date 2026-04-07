Evenimente în Bucureşti, miercuri 8 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 8 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 8 aprilie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 8 aprilie 

Ziua de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Mândrie și prejudecată (un fel de)", la Teatrul Excelsior, sau "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Desculț în parc", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Ceasu` și cămașa miresii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Micul infern", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala "Ion Caramitru", iar de la ora 19.30 se joacă piesa "Nu sunt Turnul Eiffel", la Teatrul de Comedie - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, miercuri 8 aprilie 

Artistul britanic Antony Szmierek susţine un concert în Control Club, de la ora 19.00. Paul Mccreesh susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Jurjak susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Costel Biju susţine un concert în Berăria H, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 8 aprilie 

De la ora 18.00, în Sala Politehnica se joacă meciul de volei masculin dintre CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti.

În Sala Polivalentă, de la ora 19.00, se joacă meciul de handbal feminin dintre naţionalele României şi Norvegiei.

