Evenimente în Bucureşti, vineri 10 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 10 aprilie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă, pentru unii dintre bucureşteni, dar o zi liberă legală pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. În aceste condiţii, bucureştenii se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală.

Pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 10 aprilie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 10 aprilie

Articolul continuă după reclamă

De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Fanteziile soțului meu", piesă ce îi are pe afiş pe Livia Taloi, Pavel Bârsan, Andrei Necula, Alin Brancu și Iuliana Mărgărit.

De la ora 20.00, la FF Theatre se joacă piesa "Caligula", piesă ce îi are pe afiş pe Nicholas Bohor, Vladimir Țeca, Adriana Irimescu, Şerban Melnic, Massimiliano Nugnes, Eduard Boț, Mara Stoian şi Valentina Kocsis.

Concerte în Bucureşti, vineri 10 aprilie

Minodora & Orchestra susţin un concert în Berăria H, de la ora 21.45. Accesul la acest concert este gratuit, însă trebuie efectuată o rezervare în prealabil.

Diana Matei & Taraful Cleante susţin un concert în 14th LANE, de la ora 19.30. Preţul unui bilet pentru acest eveniment costă 120 de lei.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 10 aprilie

De la ora 10.00, pe Stadionul "Parcul Copilului" se joacă meciul de rugby dintre Rapid Bucureşti şi Universitatea Cluj.

De la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi AHC Potaissa Turda.

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰