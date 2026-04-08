Programul Kaufland de Paște 2026. Cum vor fi deschise supermarketurile în perioada 10-14 aprilie

Hypermarketul Kaufland a anunţat programul magazinelor din perioada sărbătorilor de Paşte 2026, în intervalul 10-14 aprilie. 

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 13:36
Magazinele Kaufland România vor funcționa după următorul program.

Programul Kaufland de Paște 2026

  • Pe 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.
  • Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Promenada Mall Sibiu se aliniază la programul centrului comercial. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni, care vor avea program extins până la ora 21:30, respectiv magazinul din Sfântu Gheorghe, până la ora 22:30.
  • În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, magazinele Kaufland vor fi închise. 
  • În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul extins. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.
  • Pe 14 aprilie, programul supermarketurilor Kaufland vor funcţiona normal.
Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

program kaufland paste 2026
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă?
Observator » Ştiri sociale » Programul Kaufland de Paște 2026. Cum vor fi deschise supermarketurile în perioada 10-14 aprilie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.