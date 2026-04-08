Programul STB de Paște 2026. Cum vor circula tramvaiele și autobuzele din Capitală

Transportul public din București va funcționa după un program special în perioada sărbătorilor pascale, cu modificări importante atât în noaptea de Înviere, cât și în zilele libere.

Potrivit informațiilor anunțate, Societatea de Transport București (STB) va adapta circulația mijloacelor de transport de suprafață pentru a răspunde cererii specifice din această perioadă.

Program special de Paște

În prima și a doua zi de Paște, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor circula după un program de weekend, ceea ce înseamnă intervale mai mari de așteptare față de o zi obișnuită de lucru.

De asemenea, unele linii pot avea program sau trasee ajustate în funcție de fluxul de călători.

Măsuri pentru noaptea de Înviere

În noaptea de Înviere, STB va introduce un program prelungit pentru anumite linii de autobuz, astfel încât bucureștenii să se poată deplasa către și de la biserici. Totuși, frecvența vehiculelor va fi mai redusă decât în mod obișnuit.

În anii anteriori, au fost menținute în circulație și linii importante, precum tramvaiul 41, până după miezul nopții, model care ar putea fi păstrat și în acest an.

Reprezentanții transportului public le recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasările și să verifice aplicațiile sau site-ul oficial pentru programul actualizat, deoarece pot apărea modificări de ultim moment.

STB scoate pe traseu Tramvaiul Iepurașului

Tramvaiul Iepurașului pornește pe traseu joi, 9 aprilie, de la Depoul Dudești.

Evenimentul va include două curse speciale, cu plecare de la ora 11:00, iar cea de-a doua de la ora 12:30. Traseul include stațiiel Depoul Dudești - Strada Octavian Goga - Bulevardul Mărășești - Strada 11 Iunie - Bulevardul Regina Maria - Piața Unirii și retur. Tramvaiul va opri în stații și va fi ușor de recunoscut datorită decorului specific sărbătorilor.

