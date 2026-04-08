9 aprilie, Sfântul Mucenic Eupsihie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 9 aprilie, este prăznuit Sfântul Mucenic Eupsihie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Eupsihie s-a născut într-o familie de nobili creştini fiind crescut de mic în dragostea de Dumnezeu şi de semeni. Conform crestinortodox.ro, în timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe când întâistătător al Bisericii din Cezareea era Sfântul Vasile cel Mare, Eupsihie avea să se căsătorească cu o tânără nobilă. Însă, chiar în timpul cununiei, un cortegiu format din păgâni ce aduceau jertfe zeiţei Fortuna a trecut prin apropiere. Eupsihie, împreună cu alţi creştini care erau de faţă, au intrat în templul către care se îndrepta cortegiul şi au dărâmat statuile, aducând mari stricăciuni templului.

Împăratul Iulian Apostatul, auzind de acest eveniment, a poruncit ca vinovaţii să fie decapitaţi, ca mulţi creştini să fie recrutaţi în armată şi ca toţi creştinii să plătească tributuri exorbitante faţă de împărăţie. De asemena, acesta a mai dispus reconstruirea imediată a templului pe cheltuiala tuturor creştinilor. Eupsihie, fiind prins de persecutori, a fost mai întâi legat de un copac şi torturat cu sălbăticie, iar mai târziu decapitat.

Sfântul Mucenic Eupsihie a trecut la Domnul în 362.

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
