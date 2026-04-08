9 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 9 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 9 aprilie

Pe 9 aprilie 193, Septimius Severus este proclamat împărat roman de către armată. Pe 9 aprilie 1241, forțele mongole conduse de Baidar, Kadan și Orda Han, înfrâng armata coaliției germano-polono-cehe în Bătălia de la Liegnitz. Pe 9 aprilie 1413, Henric al V-lea este încoronat rege al Angliei. Va ocupa tronul timp de nouă ani, domnia fiindu-i marcată de victoria de la Azincourt asupra francezilor, în timpul Războiului de 100 de ani. Pe 9 aprilie 1850, la Teatrul Național din Iași a avut loc premiera comediei "Coana Chirița sau Două fete și–o neneacă", de Vasile Alecsandri. Pe 9 aprilie 1860, un fonautograf construit de Édouard-Léon Scott de Martinville reușește să facă o înregistrare sonoră, cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută. Pe 9 aprilie 1865, în Războiul Civil American, generalul Robert E. Lee predă armata Virginiei de Nord, 26.765 de soldaţi, generalului Ulysses S. Grant la Appomattox Courthouse, Virginia, fapt care duce la sfârșitul războiului început la 12 aprilie 1861. Pe 9 aprilie 1867, Senatul Statelor Unite aprobă achiziția teritoriului Alaska, de la Imperiul Rus, pentru 7,2 milioane de dolari.

Pe 9 aprilie 1882, elefantul Jumbo, atracția anterioară a Grădinii Zoologice din Londra, ajunge în Statele Unite, după ce a fost vândut antreprenorului american Phineas Taylor Barnum pentru 10.000 de dolari americani. Pe 9 aprilie 1914, la Holborn Empire, Londra, a avut loc premiera primului film artistic color din lume – "The World, the Flesh and the Devil". Pe 9 aprilie 1916, în Primul Război Mondial, în Bătălia de la Verdun, forțele germane lansează a treia ofensivă a bătăliei. Pe 9 aprilie 1940, în Al Doilea Război Mondial, în cadrul Operațiunii Weserübung, Germania invadează Danemarca și Norvegia. Pe 9 aprilie 1948 are loc Masacrul de la Deir Yassin. Pe 9 aprilie 1957, Canalul Suez, din Egipt, este curățat și se deschide pentru transportul maritim, după Criza Suezului. Pe 9 aprilie 1970 a fost inaugurat Aeroportul Internațional București–Otopeni. Pe 9 aprilie 1974 a fost inaugurat Stadionul Steaua. Pe 9 aprilie 1991, Georgia își declară independența față de Uniunea Sovietică. Pe 9 aprilie 1999, președintele Boris Elțin cere Occidentului să nu împingă Rusia spre o implicare în Conflictul iugoslav, pentru că acest lucru ar însemna declanșarea unui război european sau chiar mondial. Pe 9 aprilie 2002, la Westminster Abbey au loc funeraliile Reginei mamă Elizabeth a Marii Britanii. Pe 9 aprilie 2005, în Marea Britanie, la Windsor's Guildhall, Prințul de Wales se căsătorește cu Camilla Parker Bowles printr-o ceremonie civilă.

Nașteri pe 9 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 aprilie, de la poetul francez Charles Baudelaire, născut pe 9 aprilie 1821, sau Regele Leopold al II-lea al Belgiei, născut pe 9 aprilie 1835, şi până la scriitorul român Camil Petrescu, născut pe 9 aprilie 1894, sau publicistul american Hugh Hefner, născut pe 9 aprilie 1926.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 aprilie s-au născut personalităţi precum actorul francez Jean-Paul Belmondo, născut pe 9 aprilie 1933, antrenorul român de fotbal Ioan Sdrobiș, născut pe 9 aprilie 1946, actorul american Dennis Quaid, născut pe 9 aprilie 1954, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Mircea Rednic, născut pe 9 aprilie 1962, pilotul canadian de Formula 1 Jacques Villeneuve, născut pe 9 aprilie 1971, actriţa americană Jenna Jameson, născută pe 9 aprilie 1974, fotbalistul englez Robbie Fowler, născut pe 9 aprilie 1975, scrimera română Cristina Stahl, născută pe 9 aprilie 1978, sau actriţa americană Kristen Stewart, născută pe 9 aprilie 1990.

Decese pe 9 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Constantin, decedat pe 9 aprilie 715, Papa Benedict al VIII-lea, decedat pe 9 aprilie 1024, Regele Eduard al IV-lea al Angliei, decedat pe 9 aprilie 1483, scriitorul francez François Rabelais, decedat pe 9 aprilie 1553, filosoful şi eseistul englez Francis Bacon, decedat pe 9 aprilie 1626, pictorul spaniol Antonio María Esquivel, decedat pe 9 aprilie 1857, regizorul american Sidney Lumet, decedat pe 9 aprilie 2011, rapperul şi actorul american DMX (Earl Simmons), decedat pe 9 aprilie 2021, şi Prințul Philip, Duce de Edinburgh, soțul Reginei Elisabeta a II-a, decedat pe 9 aprilie 2021.

Tot într-o zi de 9 aprilie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, decedat pe 9 aprilie 1803, Prințesa Maria, singurul copil al Regelui Carol I al României și al Reginei Elisabeta, decedată pe 9 aprilie 1874, dramaturgul român Alexandru Kirițescu, decedat pe 9 aprilie 1961, luptătorul român Dumitru Pârvulescu, decedat pe 9 aprilie 2007, sau artistul român Constantin Drăghici, decedat pe 9 aprilie 2015.

