Evenimente în Bucureşti, vineri 13 iunie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 13 iunie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 13 iunie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 13 iunie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când la Teatrul Ion Creangă se joacă piesa "Fata babei și fata moșului". Apoi, de la ora 18.30, la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu se joacă piesa "Zbor deasupra unui cuib de cuci".

De la ora clasică, 19.00, se joacă, printre altele, "Dragostea durează 3 ani", la Teatrul Metropolis, "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, "Oleanna", la Teatrul Excelsior, "Casa de la țară", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Adio, domnule Haffmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 13 iunie

The Motans susţine un concert la Arenele Romane, de la ora 19.00, în timp ce Elisabeth Leonskaja susţine un concert simfonic la Ateneul Român, tot de la ora 19.00, iar trupa Implant pentru Refuz susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de existenţă.

Violonista Sarah Nemţanu și dirijorul Christoph König susţin un concert la Sala Radio, de la ora 19.00, iar la Berăria H, de la ora 20.00, avem seară orientală cu Naser Bayloun & Band.

Spectacole în Bucureşti, vineri 13 iunie

La Romexpo, de la ora 20.00, avem un nou spectacol din seria "The Phantom of The Opera", în timp ce la Teatrul Odeon - Sala Majestic, de la ora 19.00, se joacă spectacolul coregrafic "Agonie și Extaz".

Un alt spectacol extrem de interesant se anunţă a fi "Improvocarea", spectacol de improvizaţie susţinut de trupa Qfeel în The Pub – Universității, de la ora 18.30.

