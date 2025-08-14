Evenimente în Bucureşti, vineri 15 august. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 15 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 15 august 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 15 august 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 15 august

De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Divorț în ziua nunții", o comedie în premieră națională, direct de pe Broadway, cu Cristina Diaconescu, Emanuel Bighe, Alin Brancu, Adelina Mihalcea şi Livia Taloi în distribuţie.

De la ora 21.00, la Teatrul Naţional Bucureşti se joacă piesa "Noi 4", piesă nerecomandată copiilor sub 12 ani.

Concerte în Bucureşti, vineri 15 august

La Berăria H, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la un concert din seria "Retro Night", concert susţinut de trupa The Magnifics.

De la ora 21.30, la Hard Rock Cafe sunteţi invitaţi la un concert susţinut de trupa Vox, trupă înfiinţată încă din 2007.

Petreceri în Bucureşti, vineri 15 august

Dacă e vineri seara, în mod sigur sunt organizate petreceri în Bucureşti. De exemplu, Corks Cozy Bar, de la ora 19.00, se desfăşoară o petrecere de tipul "Scoici & Pește | Aligoté & Rosé".

De asemenea, în Paque Bistro & More, de la ora 21.00, avem o Petrecere specială de Sf. Maria, iar în Gilda Music Lounge, de la ora 22.00, este programată o petrecere "La Dolce Notte", petrecere inspirată de atmosfera de pe coasta Amalfi.

