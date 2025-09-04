Evenimente în Bucureşti, vineri 5 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 5 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

România joacă împotriva Canadei vineri, 5 septembrie, pe Arena Naţională, din Bucureşti - Profimedia

Vineri, 5 septembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 5 septembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 5 septembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Indispensabilii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Media. De la ora 19.00 se joacă piese precum "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta, "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, sau "Zici că-i casa de nebuni! (Toc Toc)", la Teatrul În Culise.

De la ora 19.30 se joacă "Despărțiți din dragoste", la Teatrul Roșu, şi "Sistemul perfect", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Media, iar de la ora 20.00 se joacă "Hai să facem sex", la Teatrul Nou, şi "Dragi părinți", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, vineri 5 septembrie

Trupa Kayo Dot susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Raluca Enea susţine un concert la Muzeul Național de Artă al României, de la ora 19.00. Trupele Generation Breakdown şi Raizing Hell susţin recitaluri în Encore Club, de la ora 20.00.

În Hard Rock Cafe avem concert tribut Queen, de la ora 20.00, în Restaurant Elisabeta avem "Seară boierească", cu Maria Buză şi Taraful George Pătrașcu, de la ora 21.00, iar Carmen Chindriș şi Taraful Rutenilor susţin un concert în Berăria H, de la ora 22.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 5 septembrie

Naţionala de fotbal a României susţine, vineri seara, un meci amical jucat împotriva echipei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00 şi se joacă pe Arena Naţională.

De la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi CSM Vaslui.

