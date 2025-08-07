Evenimente în Bucureşti, vineri 8 august. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 8 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Piesa de teatru "Clinica Sinucigaşilor" se joacă vineri, 8 august, la Teatrul În Culise din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 8 august 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 8 august 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 8 august

Articolul continuă după reclamă

La Teatrul În Culise, de la ora 19.00, se joacă piesa "Clinica Sinucigaşilor", după o idee de Gabriela Mihalache.

De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Iubire dublu distilată", cu Adelina Mihalcea, Emanuel Bighe, Cristina Diaconescu / Livia Taloi, Alin Brancu.

Concerte în Bucureşti, vineri 8 august

Mădălina Petre susţine un concert în The Great Hill Music Club, de la ora 19.00, iar 6ase:6ase lansează albumul "Fără Iluzii" prin intermediul unui concert susţinut în nJoy Garden & Club, de la ora 18.00.

În Berăria H, de la ora 20.30, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Shaz Band, iar în Hard Rock Cafe, de la 21.30, este programat un concert susţinut de Red Parlament.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 8 august

De la ora 19.00, pe Stadionul Steaua, se joacă meciul de fotbal dintre Steaua Bucureşti şi Concordia Chiajna, partidă care contează pentru etapa a 2-a a Ligii a doua.

De la ora 21.30, pe arena din Clinceni, se joacă meciul de fotbal dintre Metaloglobus Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, partidă care contează pentru etapa a 5-a a Superligii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰