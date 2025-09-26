Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează campania națională „Proiect de țară

România are o tradiție unică în Europa: să înceapă planuri, dar să nu le termine. Autostrăzi care rămân pe hârtie, spitale regionale promise la fiecare campanie, reforme fiscale anunțate luni și retrase marți. Țara se mișcă de la o improvizație la alta, cu aceeași naturalețe cu care schimbi canalele de la televizor.

În tot acest haos, președintele Nicușor Dan a spus un adevăr pe care politicienii preferă să-l ocolească: „România nu are un plan de ţară în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe zone din administraţia publică din România, nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei.” Practic, improvizația a devenit program de guvernare.

Dar dacă clasa politică nu poate, există cineva care încearcă să facă ordine. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat concursul „Proiect de țară – România 2050”, o competiție națională prin care tinerii și specialiștii sunt provocați să scrie, negru pe alb, un plan pentru România de peste un sfert de secol. Două dintre cele mai bune viziuni strategice vor fi premiate cu câte 100.000 de lei și, mai important, vor fi publicate ca reper pentru dezbaterea publică.

Nu e un moft. Țările serioase funcționează pe planuri pe termen lung. Germania are „Energiewende” – strategia de tranziție energetică începută încă din anii 2000 și gândită până în 2050. Franța are „France 2030”, un pachet de investiții și politici pentru inovare și tranziție verde. Polonia și-a fixat deja obiective energetice și demografice până în 2040.

România? Schimbă miniștrii de finanțe mai des decât schimbă polonezii guvernul. În fiecare an adoptăm ordonanțe „de urgență” pentru că nu există strategie pe termen lung. Și, între timp, pierdem oameni. Doar în ultimul deceniu, aproape 1 milion de români au plecat din țară.

Concursul nu va rezolva singur problemele, dar creează ceva ce lipsește grav: o arhivă de viziuni. O colecție de scenarii serioase, venite de la oameni care nu au nevoie să prindă voturi, ci doar să gândească realist și pe termen lung.

Înscrierile sunt deschise până pe 15 februarie 2026 și sunt așteptați atât tineri între 18 și 30 de ani, cât și specialiști cu experiență. Diaspora poate participa și ea. Proiectele trebuie să răspundă unor întrebări simple, dar grele: unde vrem să fim în 2050 la capitolul economie, educație, sănătate, digitalizare sau mediu?

România se poate conduce încă 25 de ani după telecomandă sau poate începe, în sfârșit, să scrie un plan de țară.

