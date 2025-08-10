Accident pe autostrada A1, pe sensul de mers dintre Piteşti spre Bucureşti. Un şofer în vârstă de 64 de ani a întors neregulamentar la kilometrul 104.

Momentul în care un şofer de 64 ani provoacă un accident pe autostrada A1. A rămas fără permis pentru 5 luni - Captură FOTO

Accident pe autostrada A1, Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 104, produs sâmbătă, 9 august, şi surprins de camera de bord a unei maşini. Un şofer în vârstă de 64 de ani a produs incidentul după ce a încercat să întoarcă neregulamentar.

Pe imagini se vede cum, la kilometrul 104 al autostrăzii A1, pe sensul de mers spre Bucureşti, bărbatul de 64 de ani a întors brusc, deşi în lateral avea separatorul dintre sensuri. El a fost lovit de o maşină condusă de un bărbat în vârstă de 35 de ani.

Potrivit Poliţiei Rutiere, din fericire nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.

Şoferul vinovat, amendă şi 5 luni fără permis

Poliţiştii ajunşi la faţa locului l-au sancţionat drastic pe şoferul vinovat. Bărbatul de 64 de ani a primit o sancţiune contravenţională de 1.822,5 lei şi a rămas fără permis pentru o perioadă de 150 de zile. Din această perioadă, 120 de zile reprezintă măsura aplicată pentru efectuarea manevrei de întoarcere pe autostradă, iar 30 de zile pentru producerea evenimentului rutier.

