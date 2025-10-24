O tânără pianistă româncă, distinsă la Paris cu „Félicitations du jury”
La doar 17 ani, o tânără din România - Carla Ungureanu - elevă la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, a primit o distincție extraordinară la Schola Cantorum – una dintre cele mai vechi școli de muzică din Franța. Juriul i-a acordat calificativul „Félicitations du jury” pentru performanțele sale la pian, o recunoaștere pe care o primesc doar cei mai buni dintre cei buni.
Carla a început să cânte la pian la 7 ani, iar de atunci nu s-a mai despărțit de clape. Sub îndrumarea profesoarei Olga Podobinschi, eleva a crescut într-un ritm incredibil, transformând pasiunea în carieră.
Talentul ei a fost remarcat încă din copilărie, iar performanțele au venit una după alta. În 2025, a debutat ca solistă alături de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, interpretând Concertul nr. 23 în La major de Mozart, sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan.
Pe lângă studiile din România, pianista s-a format și la Schola Cantorum din Paris, în clasa celebrului Maurizio Moretti, unul dintre cei mai apreciați maeștri italieni ai pianului. Acolo, a absolvit Cycle Supérieur cu calificativul „Très bien à l’unanimité avec les Félicitations du jury” – o distincție extrem de rară.
Tot în capitala Franței, Carla a susținut recitaluri dedicate lui George Enescu, marele compozitor român pe care îl consideră „un model de rafinament și curaj artistic”.
Deși are doar 17 ani, CV-ul său ar putea rivaliza cu al unui muzician consacrat: peste 50 de premii naționale și internaționale, printre care Premiul I la WPTA Spain International Piano Competition, Premiul I de Excelență la ProPiano București, Premiul I la Danubia Talents (Budapesta) și Franz Liszt Center (Spania).
Cu toate aceste reușite, Carla rămâne un copil echilibrat, modest și plin de recunoștință. A fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează tinerii cu potențial excepțional.
