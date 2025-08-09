Otopeniul intră în rândul celor mai moderne aeroporturi din Europa. Scannere de ultimă generație, capabile să detecteze lichidul explozibil, au început să fie montate la punctele de control. În momentul în care vor fi complet instalate, cel mai probabil la începutul anului viitor, va dispărea una dintre cele mai enervante reguli pentru pasageri: limita de 100 de mililitri pentru lichidele din bagajul de mână.

Astfel de scannere, capabile să detecteze lichidul exploziv, au ajuns la Otopeni. 16 sisteme inteligente vor fi montate la aeroportul Henri Coandă. Iar după ce vor fi instalate, pasagerii nu vor mai fi obligaţi să aibă doar recipiente de 100 de ml în bagajul de mână. Noua limită va fi de 2 litri pentru fiecare sticlă. Călătorii sunt nerăbdători, cred că măsura îi va scăpa de multe griji.

"Asta este foarte bine că eu circul şi cu câinele deseori şi aveam problema asta, aveam de cărat foarte multe lucruri ce depăşeau 100 de mililitri şi trebuia să le separ în multe recipiente. Sau să o beau (n. sticla cu apă) şi după să-mi cumpăr alta cu tarif de aeroport", a povestit o fată.

"Bine, ca să nu mai cumpărăm apă de la magazin. Noi suntem veniți din State. La lichide nu cred că mai au limită pentru că noi de obicei trecem cu şampoane, cu balsamuri, nu le mai scoate nimeni", a adăugat o altă femeie.

Ce schimbări îi așteaptă pe pasageri

Aeroportul Henri Coandă se va alinia astfel cu recomandările Comisiei Europeane. Dar, atenţie, sunt încă multe aeroporturi din europa care nu au astfel de scanere şi unde încă se aplică regula veche, cu 100 de mililitri. În România, sunt instalate deja în Cluj, Timișoara și Craiova.

Pe lângă lichide, noile scannere de la Otopeni vor permite și verificarea dispozitivelor electronice fără să mai fie scoase din bagaje. Şi nu e tot.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Otopeni se aliniază standardelor europene

Pe lângă tehnologia de securitate, aeroportul Henri Coandă intră și într-un amplu proces de modernizare. Se schimbă fațada, finisajele, tavanul, mobilierul și sistemele electrice. Lucrările vor dura doi ani.

"Se impuneau mai multe obiective majore, unul dintre ele era sistemul electric care nu a mai fost schimbat de 20 de ani. Acum oamenii vor să îşi încarce telefonul în aeroport, iar noi nu le puteam oferi acest lucru", a declarat Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt aeroport.

18 milioane de pasageri au trecut pe aeroportul Henri Coandă în acest an. Noul terminal va permite procesarea a 30 de milioane de călători pe an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰