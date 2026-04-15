Galerie foto Prima grădină de ploaie din Bucureşti, în lucru. Unde va fi amenajată

Au început demersurile pentru amenajarea primei grădini de ploaie din Bucureşti, în Parcul Tineretului, într-o zonă în care pământul era dus de apă la fiecare ploaie mare pe trotuar şi, mai departe, la canalizare.

de Denisa Vladislav

la 15.04.2026 , 17:29
"Conceptul grădinilor de ploaie (raigarden) urmărește păstrarea apei pluviale în sol prin intermediul drenurilor, reamenajarea pantei terenului și folosirea unor specii de plante cu o amplitudine ecologică mare, rezistente atât la secetă și la umezeală. Asta ca să nu mai punem la socoteală că zona poate deveni un refugiu pentru fluturi și broscuțe.", anunţă Asociaţia Parcul Natural Bucureşti pe pagina sa de Facebook. 

"Apa este ce mai importantă resursă în vremurile pe care le care trăim, iar spaţiile verzi au un rol important în retenţia ei şi în reglarea temperaturii din oraş prin evapotranspiraţie. Sub presiunea evidentă a schimbărilor climatice, perioadele de secetă prelungită vor alterna cu ploi abundente, iar oraşele şi spaţiile verzi trebuie regândite pentru a face faţă acestor provocări", mai transmite Asociaţia

Proiectul este implementat în parteneriat cu: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, peisagiştii Diana Culescu şi Mihai Culescu, City Garden şi Cris Garden.

Asociaţia face apel la biciclişti să înţeleagă importanţa amenajării şi să nu mai folosească scurtătura creată prin acea peluză.

Intervenţia este finanţată prin programul strategic Platforma de mediu pentru Bucureşti, iniţiat de Fundaţia Comunitară Bucureşti.

