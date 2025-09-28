Oradea a devenit, în acest weekend, capitala prieteniei dintre oameni şi câini. În şanţul Cetăţii a avut loc cel mai mare eveniment dedicat legăturii dintre stăpâni şi animalele lor. Mii de oameni şi sute de patrupezi au participat la demonstraţii, coregrafii şi la cea mai mare provocare - de a intra în Cartea Recordurilor. Organizatorii spun că acesta este doar primul pas pentru ca Oradea să devină primul oraş pet friendly din ţară.

Cetatea din Oradea a fost cucerită de sute de câinii, alături de stăpânii lor, ce au transformat locul într-o scenă uriaşă de sport şi voie bună.

"El este Jackie, are 8 anişori şi iubeşte foarte mult mişcarea, deci este încântat. Este foarte fericit să fie în aer liber", spune stăpâna lui.

În timp ce stăpânii făceau fitness, patrupezii executau comenzi sincron. Totul, cu încercări de a doborî cât mai multe recorduri Guinness.

Primul oraş din România care ar putea deveni pet friendly

"3 recorduri mondiale şi suntem şi aici unici în lume, pentru că cea mai mare oră de sport cu câini nu există", a declarat Kinga Sebestyén – organizator.

"Am gândit o încercare de a face un alt record, special şi dedicat vieţii, un lanţ uman care se va forma în jurul unui tricolor excepţional de frumos şi de mare", a declarat Dr. Ligia Burtă – director Centru deTransfuzii Bihor.

Unii dintre ei au vrut chiar să bată recordul şi pentru cea mai mare fotografie de grup cu câini şi stăpâni.

"Vreau să fie cât mai multă lume în faţa scenei, cu căţelul la picior. Eu voi urca pe scenă şi sper că batem recordul", a declarat Silviu Filip – fotograf.

Prin această iniţiativă, câinii dresaţi ar putea primi şi carduri speciale de acces prin oraş.

"Cu cardul "Good dog card", toţi ce care au câine, care au o educaţie de bază, cei 7 ani de acasă, cu care o să intrăm în restaurante, în hoteluri şi urcăm în mijloacele de transport", mai spune Kinga Sebestyén – organizator.

"E foarte important să devenim un oraş pet friendly, măcar nu mai lăsăm căţeii în faţa magazinului şi putem intra cu ei", a declarat o tânără.

Evenimentul nu a fost doar o sărbătoare a prieteniei dintre oameni şi câini, ci și un pas spre deschidere, empatie şi standarde europene.

