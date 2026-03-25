Regizoarea Ada Lupu Hausvater este noul manager al Teatrului Naţional Bucureşti 

Regizoarea Ada Lupu Hausvater ar fi devenit noul manager al Teatrului Naţional Bucureşti, după ce ar fi obţinut media 8,36 la concursul organizat pentru postul de manager al instituţiei respective.

Există informaţii care arată că Ada Lupu Hausvater şi regizorul Boris Focşa s-ar fi duelat pentru a ocupa funcţia de manager al Teatrului Naţional Bucureşti şi, în cele din urmă, Ada Lupu Hausvater ar fi avut câştig de cauză, după ce, practic, Boris Focşa ar fi picat la interviu.

Conform agerpres.ro, Ada Lupu Hausvater a luat 8,46 la proiectul de management şi 8,27 la interviu, având, astfel, o medie de 8,36, în timp ce Boris Focşa ar fi luat 7,34 la proiectul de management şi doar 1,47 la interviu, având, astfel, o medie de 4,4.

Din comisia de evaluare ar fi făcut parte, printre alții, Theo Herghelegiu, regizoare, Adrian Găzdaru, actor, fost manager al Teatrului Excelsior, Hunor Horvath, manager al Teatrului Maghiar din Timișoara, Vava Ștefănescu, managerul Centrului Național al Dansului București, și Ludmila Patlanjogu, critic de teatru.

Totuşi, concursul este contestat de reprezentanţii Federației Sindicatelor din Instituții de Cultură, care acuză, printre altele, elemente care ar ţine de netransparenţa concursului, dar şi că unii dintre reprezentanţii comisiei de evaluare nu ar fi deţinut abilităţile necesare pentru a face parte din comisia respectivă.

