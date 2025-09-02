Sărbători importante în septembrie 2025. Calendar ortodox complet
Luna septembrie este considerată prima lună din noul an bisericesc, iar ea are trei sărbători cu cruce roşie, respectiv Începutul anului bisericesc, Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci.
Septembrie are numai 30 de zile dar, chiar şi aşa, din punct de vedere religios este plină de sărbători cu cruce roşie şi sărbători cu cruce neagră. Dar cel mai important, trebuie precizat faptul că luna septembrie marchează, practic, intrarea în noul an bisericesc.
Din punct de vedere bisericesc, un an se încheie la sfârşitul lunii august, iar un nou an începe la 1 septembrie, din acest motiv ziua de 1 septembrie fiind şi marcată drept sărbătoare cu cruce roşie.
Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, alte sărbători cu cruce roşie în septembrie 2025
Naşterea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mică, este prăznuită pe 8 septembrie şi marchează Naşterea Maicii Mântuitorului. Fecioara Maria s-a născut din părinţi foarte înaintaţi în vârstă, ca rod al rugăciunii lor.
Pe 14 septembrie este prăznuită Înălţarea Sfintei Cruci, altă sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox. Conform crestinortodox.ro, în această zi sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci: Aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul şi Înălţarea ei solemnă în faţa poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie din anul 335; Aducerea Sfintei Cruci de la perşii păgâni, în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.
Sunt 11 sărbători cu cruce neagră în septembrie
După cum spuneam, luna septembrie este plină de sărbători trecute cu cruce roşie sau cu cruce neagră în calendarul ortodox. Dacă sărbători cu cruce roşie avem trei, ei bine sărbători cu cruce neagră avem nu mai puţin de 11.
Dintre acestea amintim prăznuirea Sfântului Proroc Zaharia, pe 5 septembrie, prăznuirea Sfinţilor Ioachim şi Ana, pe 9 septembrie, prăznuirea Sfântului Teodosie de la Brazi, pe 22 septembrie, sau prăznuirea Sfântului Antim Ivireanul, pe 27 septembrie.
Calendar ortodox complet pentru luna septembrie 2025
- 1 L - †Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc
- 2 M - Sfântul Mucenic Mamant
- 3 M † - Sfântul Mucenic Antim; Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mânăstirea Stânişoara - Post
- 4 J - Sfântul Mucenic Vavila; Sfântul Proroc Moise
- 5 V - Sfântul Proroc Zaharia - Post
- 6 S - Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose
- 7 D † - Sfântul Mucenic Sozont; Cuvioşii Simeon şi Amfilohie de la Pangarati
- 8 L † - Naşterea Maicii Domnului
- 9 M † - Sfinţii Ioachim şi Ana
- 10 M - Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora - Post
- 11 J Sfânta Teodora din Alexandria; Sfântul Eufrosin bucătarul
- 12 V - Sfântul Mucenic Autonom - Post
- 13 S † - Sfântul Ioan de la Prislop; Tarnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim
- 14 D † - Înălţarea Sfintei Cruci
- 15 L † - Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos
- 16M † - Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniţă Eufimia
- 17 M † - Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis şi Agapis - Post
- 18 J † - Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei
- 19 V - Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont - Post
- 20 S - Sfântul Eustaţie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie şi Teopist
- 21 D Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat
- 22 L - † Sfântul Teodosie de la Brazi
- 23 M - Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul
- 24 M - Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Siluan Athonitul - Post
- 25 J - Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Serghie de Radonej
- 26 V - † Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul - Post
- 27 S - † Sfântul Antim Ivireanul
- 28 D - † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul
- 29 L - Sfântul Chiriac Sihastrul
- 30 M - Sfântul Grigorie Luminatorul
