Sărbători importante în septembrie 2025. Calendar ortodox complet

Luna septembrie este considerată prima lună din noul an bisericesc, iar ea are trei sărbători cu cruce roşie, respectiv Începutul anului bisericesc, Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci.

Septembrie are numai 30 de zile dar, chiar şi aşa, din punct de vedere religios este plină de sărbători cu cruce roşie şi sărbători cu cruce neagră. Dar cel mai important, trebuie precizat faptul că luna septembrie marchează, practic, intrarea în noul an bisericesc.

Din punct de vedere bisericesc, un an se încheie la sfârşitul lunii august, iar un nou an începe la 1 septembrie, din acest motiv ziua de 1 septembrie fiind şi marcată drept sărbătoare cu cruce roşie.

Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, alte sărbători cu cruce roşie în septembrie 2025

Naşterea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mică, este prăznuită pe 8 septembrie şi marchează Naşterea Maicii Mântuitorului. Fecioara Maria s-a născut din părinţi foarte înaintaţi în vârstă, ca rod al rugăciunii lor.

Pe 14 septembrie este prăznuită Înălţarea Sfintei Cruci, altă sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox. Conform crestinortodox.ro, în această zi sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci: Aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul şi Înălţarea ei solemnă în faţa poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie din anul 335; Aducerea Sfintei Cruci de la perşii păgâni, în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.

Sunt 11 sărbători cu cruce neagră în septembrie

După cum spuneam, luna septembrie este plină de sărbători trecute cu cruce roşie sau cu cruce neagră în calendarul ortodox. Dacă sărbători cu cruce roşie avem trei, ei bine sărbători cu cruce neagră avem nu mai puţin de 11.

Dintre acestea amintim prăznuirea Sfântului Proroc Zaharia, pe 5 septembrie, prăznuirea Sfinţilor Ioachim şi Ana, pe 9 septembrie, prăznuirea Sfântului Teodosie de la Brazi, pe 22 septembrie, sau prăznuirea Sfântului Antim Ivireanul, pe 27 septembrie.

Calendar ortodox complet pentru luna septembrie 2025

1 L - †Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc

2 M - Sfântul Mucenic Mamant

3 M † - Sfântul Mucenic Antim; Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mânăstirea Stânişoara - Post

4 J - Sfântul Mucenic Vavila; Sfântul Proroc Moise

5 V - Sfântul Proroc Zaharia - Post

6 S - Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

7 D † - Sfântul Mucenic Sozont; Cuvioşii Simeon şi Amfilohie de la Pangarati

8 L † - Naşterea Maicii Domnului

9 M † - Sfinţii Ioachim şi Ana

10 M - Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora - Post

11 J Sfânta Teodora din Alexandria; Sfântul Eufrosin bucătarul

12 V - Sfântul Mucenic Autonom - Post

13 S † - Sfântul Ioan de la Prislop; Tarnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim

14 D † - Înălţarea Sfintei Cruci

15 L † - Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos

16M † - Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniţă Eufimia

17 M † - Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis şi Agapis - Post

18 J † - Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei

19 V - Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont - Post

20 S - Sfântul Eustaţie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie şi Teopist

21 D Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat

22 L - † Sfântul Teodosie de la Brazi

23 M - Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul

24 M - Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Siluan Athonitul - Post

25 J - Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Serghie de Radonej

26 V - † Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul - Post

27 S - † Sfântul Antim Ivireanul

28 D - † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

29 L - Sfântul Chiriac Sihastrul

30 M - Sfântul Grigorie Luminatorul

