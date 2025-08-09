Seceta a pus stăpânire pe sute de localităţi din ţară. Oamenii nu au apă nici măcăr pentru băut

România se confruntă în această vară cu una dintre cele mai severe secete din ultimele decenii, iar efectele se resimt dramatic în sute de localități din țară. În localitatea Apele Vii, din județul Dolj nu a mai plouat de mai bine de trei luni, iar toate fântânile sunt secate complet. Situația este extrem de gravă pentru că oamenii ajung să scoată doar nămol din fântâni.

În comuna doljeană Apele Vii, odinioară renumită pentru numeroasele sale izvoare, apa din fântâni a ajuns un lux, iar nămolul scos din ele o normalitate.

"Nu mai are apă deloc, s-a dus definitiv. Noi avem nevoie de apă de aici, că de aici luăm pentru băut", mărturiseşte o localnică.

"Este puţină. A venit alaltăieri băiatul şi mi-a mai lăsat pompa jos ca să am apă. Este greu, dar ce să facem? Asta este", spune o altă femeie din comună.

Oamenii nu au apă suficientă pentru băut, dar nici pentru treburile casnice.

"Dacă speli o maşină, a doua nu mai poţi. Trebuie să stai o perioadă ca să se mai adune şi tot aşa. Mai stricăm şi un hidrofor, mai stricăm şi o maşină de spălat", se plânge o femeie din comună.

Locuitorii comunei cer măsuri urgente.

"Neapărat trebuie luate măsuri pentru că totuşi avem şi animale în curte. Şi pentru noi, murim de sete?", susţine un alt localnic.

Singura sursă de apă pentru locuitorii comunei este rețeaua publică. Însă efectele secetei prelungite se resimt dramatic mai ales acolo unde oamenii au cultivat cate ceva.

"Este secetă, acum este foarte greu şi nu le merge. Ud eu de la stradă, dar nu este ca şi cum ai uda din fântână, din pământ, să scoţi apă curată, fără să bagi clor, fără să bagi ceva în ea", spune dezamăgită o femeie.

"Nici banii pe care i-am dat pe sămânţă nu scoatem", spune un bărbat care deţine o cultură de porumb.

Autoritățile locale avertizează că presiunea pe reţeaua publică de apă este uriașă, iar dacă seceta se prelungește, există riscul unor restricții de consum.

"Sperăm să beneficiem de fonduri europene şi să încercăm să dezafectăm cât mai multe fântâni, să le punem din nou în funcţiune", susţine Ionuţ Capră, viceprimar în Apele Vii.

Veştile venite de la meteorologii nu le dau oamenilor speranţe prea mari. Aceştia anunță că, cel puțin în următoarele două săptămâni, temperaturile vor continua să se mențină peste media normală a perioadei.

