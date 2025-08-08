În vreme ce în multe ţări europene, tinerii se întreabă: "Ce facultate să aleg?" sau "Ce destinaţie să mai vizitez anul acesta?", în România dilema este alta. 6 din 10 tineri se întreabă "Oare o să îmi permit vreodată să plec undeva?" sau, şi mai grav, "Ce fac cu viaţa mea, de fapt?". Cam aceasta este realitatea pe care ne-o confirmă şi reconfirmă cifrele Eurostat: tinerii români sunt printre cei mai săraci din Uniunea Europeană.

România a avut o rată a riscului de sărăcie, în 2024, de 29,5%, fiind pe locul 5 în UE. În acelaşi timp, media europeană a riscului de sărăcie este de 24%. Din păcate, evoluţia nu este deloc bună, pentru că Romania este singura ţară din UE în care viaţa tinerilor se înrăutăţeşte, arată datele Eurostat. Astfel 14% dintre tinerii români nu îşi permit să îşi cumpere lucruri de baza, de 3 ori mai mult faţă de media europeana.

Când vine vorba de vacanţe, pentru mulţi acest capitol este un lux. Şase din 10 români cu vârste între 15 şi 29 de ani nu şi-au permis o vacanţă anul trecut. Şi aici ne situăm pe primul loc în Uniunea Europeană. Prin comparaţie, doar 27% dintre tinerii europeni au declarat că nu şi-au permis o vacanţă. Nici grecii, nici bulgarii nu stau foarte bine. Cam 40% dintre tinerii lor nu îşi permit vacanţe.

Datele Eurostat arată că puţini dintre tinerii români trăiesc în case în care se lucrează puţin, fără venit, dar le este greu să se descurce chiar şi aşa. În plus, în România, avem cea mai mare rată a tinerilor care nu lucrează, nu învaţă şi nu urmează niciun program de formare. Faţă de celelalte ţări, aici cifra este în creştere, deci situaţia se înrăutăţeşte.

