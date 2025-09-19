Pentru părinții și bunicii noștri era de neimaginat ca o femeie să rămână, după nuntă, cu același nume de familie cu care a crescut. Astăzi însă, tinerele din Generația Z rescriu regulile și privesc altfel căsnicia: pentru ele, identitatea personală cântărește mai mult decât tradiția. Studiile recente arată că tot mai multe femei refuză să-și schimbe numele după cununia civilă, iar gestul este văzut ca un semn de independență și egalitate.

În timp ce generațiile trecute vedeau schimbarea numelui ca pe un pas firesc al căsniciei, astăzi lucrurile se schimbă radical. Tinerele vor să rămână "ele însele" și după ce spun "da" la Starea Civilă.

"Ne-am şi jucat pe tema asta... ne-a luat mult timp până să depunem actele. Eu eram de acord să şi-l păstreze. Eu nu iau numele ei, eu o iau pe ea. Important este să fim fericiţi împreună şi să avem o căsnicie solidă", a explicat un tânăr.

"Am niște prieteni care și-au luat numele prietenei după căsătorie, pentru că al lor era mai ciudățel înainte. Europa mai occidentală se păstrează numele fiecăruia de la naștere și cred că fiica mea, care are 15 ani în momentul ăsta, mi-a zis că ea nu și-ar schimba numele pentru că pentru ea ar fi o chestie că... și ar schimba puțin identitatea", a transmis altă persoană.

Articolul continuă după reclamă

Semn de emancipare și respect reciproc

Şi în Marea Britanie tinerele își păstrează numele sau recurg la soluția de compromis, numele compus.

"Are legătură mai degrabă cu o formă de emancipare socială. E o formă de respect reciproc pe care multe dintre persoanele care aleg să meargă pe această variantă, o fac și pentru a-și conserva identitatea familială", spune Antonio Amuza, sociolog.

"Femeia generației Z este cu siguranță mult mai independentă, nu mai vrea să fie cumva subordonată sub o formă sau alta și uite, inclusiv acest gest de schimbare a numelui, preluarea numelui partenerului, poate fi cumva simbolic interpretat ca o subordonare în fața obiceiului patriarchal", a precizat şi Alexandra Tegu, psiholog.

Tradiție versus modernitate

Totuși, nu toată lumea privește cu ochi buni această tendință. Reprezentanții Bisericii spun că renunțarea la tradiţie poate duce la ruperea unor legături simbolice din interiorul familiei.

"Profesez de aproape 29 de ani, pot să spun că înainte societatea română era mai tradiționalistă. Rareori se întâmpla ca vreuna dintre viitoarele soții să aleagă altceva decât numele de familie al soțului", a declarat Georgeta Cristeacu, ofițer de stare civilă.

Cum stă situația în lume

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Indiferent de alegere, fie că păstrează numele de fată, fie că își iau numele soțului sau aleg o variantă compusă, femeile din Generația Z transmit un mesaj clar: căsnicia este un parteneriat.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰