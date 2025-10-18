Tot mai mulţi tineri ai Generației Z se plâng că sunt copleşiţi de stres. Un studiu recent arată că presiunea de la şcoală, locul de muncă sau aşteptările familiei îşi pun tot mai mult amprenta asupra vieţii de zi cu zi a celor născuţi între 1998 şi 2012. Şi reţelele sociale contribuie din plin la starea de epuizare şi anxietate. Psihologii atrag atenţia că, fără terapie, până la depresie e doar un pas.

Creșterea ritmului vieții îi seacă de energie pe tineri, care trebuie să gestioneze în paralel viaţa de familie cu şcoala sau locul de muncă dar şi să se integreze într-o societate care are tot mai puţină răbdare cu ei. Social media amplifică aceste presiuni deşi tot în online sunt oferite şi soluţii.

Stresul a devenit un stil de viață pentru tinerii de azi, suntem mereu pe fugă, mereu sub presiune și ajungem să facem terapie cu inteligența artificială.

Maria, studentă: De obicei chat gpt-ul nu îl folosesc pentru cursuri, mai mult îl folosesc emoțional când am o situație și nu pot să sun un prieten sau familia, prefer să întreb chat gpt-ul.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Deci a devenit un psiholog?

Maria, studentă: Da, pentru că terapia e foarte scumpă. Am căutat și e 500 de lei o oră

Găsirea unui loc de muncă stabil a devenit din ce în ce mai grea pentru tinerii din ziua de azi.

"Mă stresează piața joburilor în principal deoarece ca student este destul de greu să îți găsești un job, mai ales dacă dorești să lucrezi pe o parte mai nișată", spune Narcis, student.

"Sunt tot mai multe joburi precare, sunt cele care sunt pe durată determinată sau care depind de factori externi, nu neapărat de performanța unei persoane. Este presiunea performanțelor, presiunea unor indicatori pe care trebuie să-i indeplinești și atunci apare și această presiune la nivel individual, la nivelul persoanei", spune Răzvan Pantelimon, analist.

O altă cauză a stresului resimțit de tineri este lipsa timpului

"În general mă stresează școala și că avem programul foarte încărcat. Și pe lângă asta mai avem și alte planuri și unde să mergem și nu avem timp de absolut nimic. Sunt foarte obosită, nu am stare de nimic", spune o studentă.

Aşteptările familiei sau exigenţele personale pot duce şi ele la anxietate sau chiar depresie.

"Primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să conștientizeze că au o problemă, apoi să înțeleagă că este ok să nu te simți bine și e în regulă ca uneori să îți iei o pauză, au nevoie de pauze, au nevoie să respire și să se gândească și la lucrurile bune care se pot întâmpla în viața de zi cu zi", spune Elena Stambuli, psiholog.

Psihologii spun că stresul începe să se simtă mai intens spre finalul liceului și începutul vieții adulte, când mulți tineri se confruntă pentru prima dată cu decizii importante și schimbări majore.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰