Trecem la ora de iarnă. Cum se dă ceasul pe 25 spre 26 octombrie

Românii vor dormi mai mult cu o oră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, România trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 devine ora 3:00. Asta înseamnă că vom avea o oră în plus de somn, dar și că ziua va începe să se scurteze vizibil.

Trecerea la ora de iarnă se face în același timp în toate statele Uniunii Europene. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, toate dispozitivele care nu se actualizează automat – ceasurile de perete, alarmele sau cuptoarele electrice – trebuie date înapoi cu o oră.

Astfel, duminică dimineață, 26 octombrie, ora 8:00 va deveni, practic, ora 7:00. De la acea dată, România va reveni la fusul orar oficial al Europei de Est (UTC+2).

Efectele trecerii la ora de iarnă asupra organismului

Deși poate părea o schimbare simplă, specialiștii în sănătate atrag atenția că trecerea la ora de iarnă poate influența ritmul circadian al organismului și poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare, tulburări de somn sau iritabilitate în primele zile.

Pentru a reduce efectele schimbării, medicii recomandă ajustarea graduală a orei de culcare cu 15-20 de minute înainte de noaptea schimbării și expunerea cât mai mare la lumina naturală a dimineții, astfel încât organismul să se adapteze treptat la noul program.

De câțiva ani, Comisia Europeană a discutat renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, însă decizia finală a fost amânată. În prezent, toate statele Uniunii Europene continuă să treacă la ora de vară și la ora de iarnă de două ori pe an.

Curiozități despre ora de iarnă

Duminica de 26 octombrie 2025 va fi, astfel, cea mai lungă zi a anului, având 25 de ore, ceea ce oferă o oportunitate celor care își doresc să recupereze un somn pierdut sau să se odihnească mai mult.

Adaptarea la această oră suplimentară poate fi resimțită diferit de fiecare persoană, însă specialiștii în psihologie și somn recomandă planificarea activităților și a odihnei pentru a evita efectele negative ale schimbării asupra stării de spirit și a capacității de concentrare.

Trecerea la ora de iarnă marchează nu doar o ajustare tehnică a ceasurilor, ci și un moment simbolic al anului. Este perioada în care zilele devin mai scurte, nopțile mai lungi și frigul începe să își facă simțită prezența, amintindu-le românilor că iarna se apropie.

Această schimbare anuală, deși aparent minoră, influențează rutina zilnică a oamenilor, programul școlar, orarul de muncă și chiar traficul, iar autoritățile recomandă prudență și atenție în zilele care urmează ajustării orei.

