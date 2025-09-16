Incidentele de pe șosele sunt din ce în ce mai dese. Un studiu recent realizat pe baza datelor de la Poliția Română arată că accidentele provocate de trotinetele electrice sunt soldate nu doar cu răniți, ci chiar și cu decese.

În primele 7 luni din acest an, au avut loc deja 1.500 de accidente, față de 1.320 de accidente în tot anul 2024. În peste 80% dintre aceste accidente, vina a fost a conducătorilor de trotinete, care de multe ori nu respectă regulile de circulație.

Anul trecut, 9 persoane și-au pierdut viața, iar anul acesta bilanțul a crescut cu alte 7 decese.

Numărul răniților crește de la un an la altul. În perioada ianuarie-iulie 2025, 1.618 persoane au fost rănite în accidente cu trotinete electrice. Anul trecut s-au înregistrat 1.353 de răniți.

Reguli de utilizare a trotinetelor electrice

Trotinetele electrice pot fi conduse de la vârsta de 14 ani. Până la 16 ani, casca este obligatorie.

Transportul pasagerilor este interzis. Circulația se face doar pe pistele de biciclete. În lipsa lor, deplasarea se face pe partea dreaptă a carosabilului, doar dacă viteza maximă a trotinetei nu depășește 25 km/h. Este complet interzisă circulația pe trotuar.

În alte țări din Europa, regulile sunt chiar mai stricte decât la noi. În Germania, trotinetele sunt interzise în zonele pietonale. În Austria au același regim ca bicicletele, iar în Danemarca nu au voie pe timpul nopții. În capitala Franței sunt total interzise.

