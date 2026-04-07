Femeia lovită cu maşina pe trecerea de pietoni de fotbalistul Kader Keita, a murit. Victima, în vârstă de 68 de ani, era internată de mai bine de o lună, după ce a fost grav rănită în accident. Femeia traversa regulamentar pe trecerea de pietoni când a fost lovită din plin de fotbalistul Rapidului. A suferit fracturi multiple, iar în ultimele zile a făcut mai multe AVC-uri.

Potrivit anchetatorilor, impactul a fost puternic, iar jucătorul nu ar fi redus viteza înainte de coliziune. Mai mult, după impact, Kader Keita a părăsit locul accidentului și a mers la antrenament, fără să anunțe autoritățile.

În urma decesului, dosarul penal se schimbă, iar fotbalistul este acum cercetat pentru ucidere din culpă şi riscă până la 7 ani de închisoare.

Starea femeii s-a agravat în ultimele zile din cauza rănilor garve pe care le-a avut în urma impactului. Victima fusese internat în stare critică, cu multiple traumatisme.

"Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni", se arată în Codul Penal.

Kader Keita va fi judecat și pentru părăsirea locului accidentului sau modificarea/ștergerea accidentului, altă faptă sancționată de lege cu doi - șapte ani de închisoare.

Accidentul produs de Kader Keita, mijlocaşul rapidist, în vârstă de 25 de ani, originar din Coasta de Fildeş, a avut loc marți dimineață, la ora 05:46, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae din Sectorul 2, București. Cu doar câteva ore înainte, Kader Keita jucase pentru Rapid în meciul din deplasare cu Unirea Slobozia.

