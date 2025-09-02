Alexander Isak, cel mai scump transfer al verii, prezentat oficial la FC Liverpool

FC Liverpool şi-a prezentat oficial, marţi dimineaţa, noul atacant, pe suedezul Alexander Isak, cel mai scump transfer al verii.

Isak îi costă pe cei de la FC Liverpool nu mai puţin de 144 de milioane de euro, iar suedezul, care va împlini în curând 26 de ani, a semnat un contract valabil pe şase ani, după o adevărată telenovelă.

Isak şi-a dorit cu insistenţă să ajungă la Liverpool, dar Newcastle nu s-a grăbit să-i dea drumul, astfel că între cele două părţi a apărut un adevărat conflit. În cele din urmă, oficialii lui Newcastle au cedat, mai ales după ce Liverpool le-a oferit o sumă atât de mare de bani, încât Isak devine al treilea cel mai scump transfer din istorie, după Kylian Mbappe, de la AS Monaco la Paris Saint Germain pentru 180 de milioane de euro, şi Neymar, de la FC Barcelona la Paris Saint Germain pentru 222 de milioane de euro.

Isak, 62 de goluri în 109 meciuri la Newcastle United, şi-a manifestat în mai multe rânduri dorinţa de a semna cu Liverpool pentru că gruparea de pe Anfield îi oferă şanse mai mari de a câştiga trofee.

Isak a mai evoluat, de-a lungul timpului, pentru echipe precum AIK Stockholm, 13 goluri în 29 de meciuri, Borussia Dortmund, un gol în 13 meciuri, Willem Tilburg, 14 goluri în 18 meciuri, sau Real Sociedad, 44 de goluri în 132 de meciuri.

Isak va fi coleg la FC Liverpool, printre alţii, cu mijlocaşul ofensiv Florian Wirtz, al doilea cel mai scump transfer al verii, fotbalist adus de la Bayer Leverkusen, pentru 125 de milioane de euro.

De altfel, Liverpool a spart o adevărată sumă record, pe transferuri, în această vară, cheltuind nu mai puţin de 481,9 milioane de euro şi înregistrând un deficit de 262,4 milioane de euro, chiar dacă echipa s-a despărţit de Luis Diaz, plecat la Bayern Munchen, pentru 70 de milioane de euro, Darwin Nunez, plecat la Al Hilal, pentru 53 de milioane de euro, sau Jarrell Quansah, plecat la Bayer Leverkusen, pentru 36 de milioane de euro.

