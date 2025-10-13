Clasament ATP, 13 octombrie 2025: Monegascul Valentin Vacherot, eroul săptămânii după victoria de la Shanghai

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 13 octombrie 2025, noul clasament ATP, şi, cum era de aşteptat, cifrele îl indică pe monegascul Valentin Vacherot drept eroul săptămânii.

Vacherot a câştigat turneul masculin de tenis de la Shanghai, China, după ce a trecut prin calificări pentru a putea ajunge pe tabloul principal. A obţinut nouă victorii la rând, iar în finală l-a învins chiar pe vărul său, francezul Arthur Rinderknech, scor 4-6, 6-3, 6-3.

Graţie succesului de la Shanghai, Valentin Vacherot a urcat nu mai puţin de 164 de poziţii în clasamentul ATP şi a ajuns până pe locul 40 mondial, cu 1.283 puncte.

La nivel înalt avem o singură modificare în această săptămână, italianul Lorenzo Musetti făcând rocadă cu britanicul Jack Draper, în lupta pentru locul 8 mondial.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 11.340 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.000 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.930 puncte, 4. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.645 puncte, 5. Novak Djokovic (Serbia) - 4.580 puncte, 6. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.100 puncte, 7. Alex de Minaur (Australia) - 3.935 puncte, 8. Lorenzo Musetti (Italia) - 3.645 puncte, 9. Jack Draper (Marea Britanie) - 3.590 puncte, 10. Karen Kachanov (Rusia) - 3.190 puncte.

