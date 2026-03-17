Clasament Superliga de fotbal, după ce s-au jucat primele meciuri din play-off şi play-out 

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din prima etapă a play-off-ului şi play-out-ului din Superliga de fotbal.

Universitatea Cluj a urcat pe locul 2 în Superliga de fotbal, după victoria cu CFR Cluj

Ziua a fost deschisă de duelul de play-out dintre FC Botoşani şi Unirea Slobozia. Condusă cu 2-1, din minutul 34, şi rămasă în inferioritate numerică, FC Botoşani a obţinut o victorie extrem de importantă în lupta pentru salvarea de la retrogradare, 3-2, după un final de infarct.

Yanakov a deschis scorul, pentru oaspeţi, Miron a egalat, iar finalul primei reprize l-a avut în prim plan pe Kovtalyuk, atacantul gazdelor fiind un adevărat demon pentru echipa sa. Mai întâi, Kovtalyuk a înscris în propria poartă, în minutul 34, pentru ca, mai apoi, să fie eliminat în minutul 38.

Cu toate acestea, FC Botoşani a luptat până la capăt şi a dat lovitura, graţie golurilor marcate de Dumiter, în minutul 89, şi de Diaw, în minutul 91.

Luni seara s-a jucat meciul de play-off dintre Universitatea Cluj şi CFR Cluj. Deşi au deschis scorul încă din primul minut, prin Biliboc, CFR-iştii s-au văzut egalaţi rapid, gol Lukic, şi au cedat pe final, Mendy marcând, în minutul 90, golul victoriei gazdelor.

În celelalte meciuri din prima etapă a play-off-ului Superligii de fotbal s-au înregistrat rezultatele Universitatea Craiova - FC Argeş 0-1 şi Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 3-2, în timp ce în play-out s-au înregistrat rezultatele UTA Arad - AFC Hermannstadt 3-2, Oţelul Galaţi - Csikszereda Miercurea Ciuc 2-3, FC Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti 2-0 şi FCSB - Metaloglobus Bucureşti 0-0.

Clasament Superliga 

Play-off 

1    FC RAPID    1    1    0    0    3-2    31 puncte

2    UNIV. CLUJ    1    1    0    0    2-1    30 puncte

3    CRAIOVA        1    0    0    1    0-1    30 puncte

4    FC ARGEŞ    1    1    0    0    1-0    28 puncte

5    CFR  CLUJ    1    0    0    1    1-2    27 puncte

6    DINAMO         1    0    0    1    2-3    26 puncte

Play-out 

7    UTA ARAD    1    1    0    0    3-2    25 puncte

8    FCSB        1    0    1    0    0-0    24 puncte

9    BOTOŞANI    1    1    0    0    3-2    24 puncte

10    FARUL         1    1    0    0    2-0    22 puncte

11    OŢELUL         1    0    0    1    2-3    21 puncte

12    CSIKSZEREDA 1    1    0    0    3-2    19 puncte

13    PETROLUL    1    0    0    1    0-2    16 puncte

14    SLOBOZIA    1    0    0    1    2-3    13 puncte

15    HERMANNSTADT1    0    0    1    2-3    12 puncte

16    METALOGLOBUS1    0    1    0    0-0    7 puncte 

clasament superliga clasament play off superliga clasament play out superliga
Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
