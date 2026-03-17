Clasament Superliga de fotbal, după ce s-au jucat primele meciuri din play-off şi play-out 

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din prima etapă a play-off-ului şi play-out-ului din Superliga de fotbal.

Ziua a fost deschisă de duelul de play-out dintre FC Botoşani şi Unirea Slobozia. Condusă cu 2-1, din minutul 34, şi rămasă în inferioritate numerică, FC Botoşani a obţinut o victorie extrem de importantă în lupta pentru salvarea de la retrogradare, 3-2, după un final de infarct.

Yanakov a deschis scorul, pentru oaspeţi, Miron a egalat, iar finalul primei reprize l-a avut în prim plan pe Kovtalyuk, atacantul gazdelor fiind un adevărat demon pentru echipa sa. Mai întâi, Kovtalyuk a înscris în propria poartă, în minutul 34, pentru ca, mai apoi, să fie eliminat în minutul 38.

Cu toate acestea, FC Botoşani a luptat până la capăt şi a dat lovitura, graţie golurilor marcate de Dumiter, în minutul 89, şi de Diaw, în minutul 91.

Luni seara s-a jucat meciul de play-off dintre Universitatea Cluj şi CFR Cluj. Deşi au deschis scorul încă din primul minut, prin Biliboc, CFR-iştii s-au văzut egalaţi rapid, gol Lukic, şi au cedat pe final, Mendy marcând, în minutul 90, golul victoriei gazdelor.

În celelalte meciuri din prima etapă a play-off-ului Superligii de fotbal s-au înregistrat rezultatele Universitatea Craiova - FC Argeş 0-1 şi Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 3-2, în timp ce în play-out s-au înregistrat rezultatele UTA Arad - AFC Hermannstadt 3-2, Oţelul Galaţi - Csikszereda Miercurea Ciuc 2-3, FC Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti 2-0 şi FCSB - Metaloglobus Bucureşti 0-0.

Clasament Superliga

Play-off

1 FC RAPID 1 1 0 0 3-2 31 puncte

2 UNIV. CLUJ 1 1 0 0 2-1 30 puncte

3 CRAIOVA 1 0 0 1 0-1 30 puncte

4 FC ARGEŞ 1 1 0 0 1-0 28 puncte

5 CFR CLUJ 1 0 0 1 1-2 27 puncte

6 DINAMO 1 0 0 1 2-3 26 puncte

Play-out

7 UTA ARAD 1 1 0 0 3-2 25 puncte

8 FCSB 1 0 1 0 0-0 24 puncte

9 BOTOŞANI 1 1 0 0 3-2 24 puncte

10 FARUL 1 1 0 0 2-0 22 puncte

11 OŢELUL 1 0 0 1 2-3 21 puncte

12 CSIKSZEREDA 1 1 0 0 3-2 19 puncte

13 PETROLUL 1 0 0 1 0-2 16 puncte

14 SLOBOZIA 1 0 0 1 2-3 13 puncte

15 HERMANNSTADT1 0 0 1 2-3 12 puncte

16 METALOGLOBUS1 0 1 0 0-0 7 puncte

