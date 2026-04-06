Video Clipe critice pentru Mircea Lucescu. Fiul său a venit de urgenţă în ţară după meciul echipei sale din Grecia
Sunt clipe îngrijorătoare pentru Mircea Lucescu şi extrem de dificile pentru cei mai apropiaţi oameni ai fostului selecţioner. Aseară, fiul, soţia şi nepotul său au venit într-un suflet la Spitalul Universitar. Răzvan Lucescu a ajuns cu un avion privat, imediat după meciul pe care echipa antrenată de el l-a jucat în Grecia. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a oferit şi el informaţii despre evoluţia stării de sănătate a unuia dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial.
"E o situaţie grea, complicată! Sunt oamenii de acolo de la spital care vă vor da toate informaţiile", a declarat Răzvan Lucescu.
Este prima reacţie a lui Răzvan Lucescu, fiul fostului selecţioner, chiar la întoarcerea în ţară.
Imediat după fluierul de final al meciului disputat în Grecia de PAOK Salonic, echipa pe care o antrenează, Răzvan Lucescu a plecat de urgență spre aeroport şi a venit în Capitală pentru a-şi vizita tatăl.
Clipe critice pentru Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a ajuns în România în jurul orei 22 şi 30 de minute, aici, pe aeroportul Băneasa. A venit cu un avion privat, direct după meciul din Grecia.
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat încă de vineri dimineaţă după un infarct suferit în spital. Deși era pregătit pentru externare după problemele medicale recente, situația sa s-a complicat. Apropiații care l-au văzut spun că este conectat la aparate și nu poate vorbi.
Aproape de miezul nopţii, Răzvan Lucescu a ajuns la spitalul Universitar însoţit de mama, soţia şi fiul său. Aceştia au stat aproximativ 20 de minute.
"Este o situaţie grea şi vă rog mult, încercaţi să respectaţi acest moment. Asta nu e simplu deloc. Vă mulţumesc!", a declarat Răzvan Lucescu.
Ministrul Sănătăţii s-a interesat personal de starea de sănătate a celebrului antrenor al Generaţiei de Suflet.
"Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la terapie intensivă, mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, la Antena 3.
Un mesaj a venit şi din partea tricolorilor. "Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. (...) Gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. (...) Luptați, domnule Lucescu!"
Pe 29 martie, Mircea Lucescu a fost dus de urgență cu ambulanța SMURD de la baza din Mogoșoaia după ce a leșinat în timpul unei ședințe tehnice. A fost stabilizat la fața locului și transportat la spital, dar ulterior a dezvoltat aritmii cardiace severe, ceea ce i-a determinat pe medici să-l mute la terapie intensivă.
