Sunt clipe îngrijorătoare pentru Mircea Lucescu şi extrem de dificile pentru cei mai apropiaţi oameni ai fostului selecţioner. Aseară, fiul, soţia şi nepotul său au venit într-un suflet la Spitalul Universitar. Răzvan Lucescu a ajuns cu un avion privat, imediat după meciul pe care echipa antrenată de el l-a jucat în Grecia. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a oferit şi el informaţii despre evoluţia stării de sănătate a unuia dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial.

"E o situaţie grea, complicată! Sunt oamenii de acolo de la spital care vă vor da toate informaţiile", a declarat Răzvan Lucescu.

Este prima reacţie a lui Răzvan Lucescu, fiul fostului selecţioner, chiar la întoarcerea în ţară.

Imediat după fluierul de final al meciului disputat în Grecia de PAOK Salonic, echipa pe care o antrenează, Răzvan Lucescu a plecat de urgență spre aeroport şi a venit în Capitală pentru a-şi vizita tatăl.

Clipe critice pentru Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a ajuns în România în jurul orei 22 şi 30 de minute, aici, pe aeroportul Băneasa. A venit cu un avion privat, direct după meciul din Grecia.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat încă de vineri dimineaţă după un infarct suferit în spital. Deși era pregătit pentru externare după problemele medicale recente, situația sa s-a complicat. Apropiații care l-au văzut spun că este conectat la aparate și nu poate vorbi.

Aproape de miezul nopţii, Răzvan Lucescu a ajuns la spitalul Universitar însoţit de mama, soţia şi fiul său. Aceştia au stat aproximativ 20 de minute.

"Este o situaţie grea şi vă rog mult, încercaţi să respectaţi acest moment. Asta nu e simplu deloc. Vă mulţumesc!", a declarat Răzvan Lucescu.

Ministrul Sănătăţii s-a interesat personal de starea de sănătate a celebrului antrenor al Generaţiei de Suflet.

"Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la terapie intensivă, mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, la Antena 3.

Un mesaj a venit şi din partea tricolorilor. "Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. (...) Gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. (...) Luptați, domnule Lucescu!"

Pe 29 martie, Mircea Lucescu a fost dus de urgență cu ambulanța SMURD de la baza din Mogoșoaia după ce a leșinat în timpul unei ședințe tehnice. A fost stabilizat la fața locului și transportat la spital, dar ulterior a dezvoltat aritmii cardiace severe, ceea ce i-a determinat pe medici să-l mute la terapie intensivă.

