Detalii despre tragerea la sorţi a grupei de Conference League. Craiova debutează într-o asemenea fază

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League, după două victorii clare, 2-1 şi 3-1, cu Istanbul Başakşehir, formaţie mai bine cotată.

Ştefan Baiaram a fost cel mai bun jucător al Universităţii Craiova în dubla cu Istanbul Başakşehir - Profimedia

Este pentru prima dată când Universitatea Craiova se califică într-o asemenea fază a unei competiţii continentale. Pentru olteni urmează alte şase partide de foc, printre posibilele adversare aflându-se Fiorentina, Şahtior Doneţk, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Mainz, AEK Atena, Samsunspor sau Hacken.

Sunt 36 de echipe calificate în grupa de Conference League, iar acestea au fost împărţite în şase urne valorice a câte şase echipe. Fiecare echipă joacă câte şase meciuri, trei acasă şi trei în deplasare, cu şase adversari diferiţi. Fiecare echipă înfruntă câte o echipă din fiecare urnă valorică, computerul urmând să se stabilească pe terenul cărei formaţii se joacă fiecare meci în parte.

Componenţa celor şase urne valorice pentru tragerea la sorţi a grupei de Conference League arată astfel:

Articolul continuă după reclamă

Urna I - Fiorentina, AZ Alkmaar, Şahtior Doneţk, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia Varşovia.

Urna II - Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers.

Urna III - Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia Bialystok, NK Celje, NK Rijeka.

Urna IV - Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KUPS Kuopio, AEK Atena, FC Aberdeen, Drita.

Urna V - Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija.

Urna VI - Hacken, Lausanne Sport, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne.

Universitatea Craiova va juca toate cele şase meciuri din grupa de Conference League în acest an, urmând a debuta în competiţie pe 2 octombrie.

Vă reamintim că, la sfârşitul celor şase etape din grupa de Europa League, se va stabili un singur clasament, care va cuprinde toate cele 36 de echipe implicate în această fază a competiţiei. Primele opt clasate îşi asigură calificarea directă în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg la barajul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos părăsesc cupele europene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰