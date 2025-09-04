Una dintre marile telenovele ale verii, din fotbalul românesc, s-a încheiat joi, când internaţionalul Ianis Hagi a fost prezentat oficial drept noul jucător al turcilor de la Alanyaspor.

Ianis Hagi, ultima dată la Glasgow Rangers, a fost curtat cu insistenţă de mai multe echipe, în această vară, existând inclusiv variante unei întoarceri în România.

Însă, în cele din urmă, mijlocaşul român a fost prezentat oficial, joi, drept noul jucător al turcilor de la Alanyaspor. Ianis a semnat un contract valabil pe doi ani cu echipa de pe locul 9 din Turcia.

Pe lângă partea financiară, care nu este deloc de neglijat, Ianis speră ca eventualele evoluţii bune în tricoul celor de la Alanyaspor să-l ajute să ducă echipa în cupele europene, dar şi să prindă un contract la una dintre marile forţe ale Turciei.

Ianis Hagi va fi antrenat de portughezul Joao Pereira şi va fi coleg de echipă cu fotbalişti precum portughezul Rony Lopes, fost la Manchester City, Sevilla sau AS Monaco, sud-coreanul Hwang Ui-jo, fost la Nottingham Forest sau Norwich City, sau Nicolas Janvier, fost internaţional francez de tineret.

Transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor a fost anunţat, oarecum, şi de selecţionerul Mircea Lucescu, tehnicianul precizând, joi dimineaţa, că Ianis a semnat, şi-a găsit echipă, şi este aşteptat să revină printre "tricolori", după ce confirmă în Turcia.

