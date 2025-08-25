Eliminarea lui Daniil Medvedev, prima mare surpriză de la US Open 2025. Rusul continuă forma slabă

Prima zi de la US Open 2025, ultimul Grand Slam de tenis al anului, a adus câteva surprize, cea mai mare fiind eliminarea rusului Daniil Medvedev, favorit 13.

Medvedev nu se regăseşte şi a părăsit US Open 2025 încă din primul tur, el fiind învins, 3-6, 5-7, 7-6, 6-0, 4-6, de francezul Benjamin Bonzi, 29 de ani, locul 51 mondial.

A fost un meci-maraton, care a durat trei ore şi 46 de minute şi pe care Medvedev l-a pierdut deşi a servit de trei ori mai mulţi aşi decât adversarul său, 21-7.

A fost a treia înfrângere la rând pentru Medvedev şi a patra înfrângere în ultimele cinci meciuri, rusul traversând o perioadă mai puţin plăcută în cariera sa.

Medvedev este departe de forma care îl ajuta să câştige US Open în 2021, iar eşecul suferit în faţa lui Bonzi îl va costa scump, în condiţiile în care anul trecut atingea faza sferturilor de finală.

Olandezul Tallon Griekspoor, favorit 29, a părăsit şi el US Open 2025 încă din primul tur, după 5-7, 4-6, 0-6 cu veteranul francez Adrian Mannarino, 37 de ani, locul 77 mondial, în timp ce din competiţia feminină au părăsit, deja, turneul, daneza Clara Tauson, favorită 14, 3-6, 6-2, 6-7, cu Alexandra Eala, din Filipine, locul 75 mondial, şi rusoaica Veronika Kudermetova, favorită 24, 4-6, 6-4, 4-6, cu Janice Tjen, din Indonezia, locul 149 mondial, sportivă care a ajuns pe tabloul principal după ce a trecut de calificări.

România este reprezentată la ediţia din acest an a US Open, în proba de simplu feminin, de Sorana Cîrstea, debut cu Solana Sierra, din Argentina, Elena Gabriela Ruse, debut cu Daria Kasatkina, reprezentanta Australiei, favorită 15, şi Jaqueline Cristian, debut cu Danielle Collins, din Statele Unite ale Americii.

