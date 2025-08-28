FCSB, Craiova şi CFR Cluj, bătălii decisive pentru calificarea în grupele Europa League şi Conference League 

Joi seara se joacă meciurile din manşa a doua a play-off-ului din Europa League şi Conference League, printre echipele angrenate fiind implicate şi trei formaţii din România, FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

Primele intră în focuri echipele care dau ultimele bătălii pentru calificarea în grupa de Conference League, Universitatea Craiova şi CFR Cluj. Ambele joacă de la aceeaşi oră, 20.30.

Universitatea Craiova primeşte replica formaţiei turce Istanbul Başakşehir. Oltenii s-au impus în tur, în deplasare, scor 2-1, dar cei de la Istanbul Başakşehir au ratat ocazii importante pe final, astfel că returul din Bănie nu va fi deloc simplu pentru echipa noastră.

Tot de la ora 20.30 se joacă şi meciul dintre CFR Cluj şi Hacken. Umiliţi în tur, 2-7, ardelenii visează la un miracol, deşi nu traversează o perioadă bună. CFR a cedat clar şi în campionat, 1-4 cu Oţelul Galaţi, astfel că o remontada cu Hacken pare imposibilă, chiar dacă în lot ar urma să revină atacantul Louis Munteanu, cel care a lipsit de la câteva antrenamente, cu acceptul patronului Neluţu Varga.

Articolul continuă după reclamă

De la ora 21.30 se joacă poate cel mai aşteptat meci al serii, cel dintre FCSB şi Aberdeen. Partida contează pentru manşa a doua a play-off-ului din Europa League.

FCSB are, deja, asigurată calificarea în grupa de Conference League, dar aruncă toată energia în luptă pentru a prinde calificarea în grupa de Europa League, calificare care ar însemna mult mai mulţi bani în vistieria clubului, decât eventuala calificare în grupa de Conference League.

În tur, în Scoţia, cele două formaţii au încheiat la egalitate, 2-2, la capătul unui meci în care FCSB a avut 2-0 în minutul 60, dar a tremurat pe final, în special din cauza eliminării lui Cisotti, moment survenit în minutul 39.

Vă reamintim că tragerile la sorţi pentru meciurile din grupa de Europa League şi din grupa de Conference League au loc vineri, 29 august.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰