FCSB, Craiova şi CFR, noi bătălii pentru calificarea în grupe. Programul complet al meciurilor europene de joi
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, reprezentantele României în Europa League şi Conference League, joacă, joi seara, meciuri importante pentru calificarea în grupe.
FCSB, campioana României la fotbal, dă prima bătălie pentru calificarea în grupa de Europa League. Deşi are deja asigurată calificarea în grupa de Conference League, FCSB aruncă toate armele în joc pentru a trece de scoţienii de la Aberdeen, în play-off-ul Europa League, şi a obţine calificarea în grupa de Europa League, calificare mult mai profitabilă decât cea în grupa de Conference League.
FCSB joacă la Aberdeen primul meci din play-off-ul Europa League, joi seara, de la 21.45. Oficialii campioanei trag speranţe că pot utiliza cea mai bună formulă posibilă, deşi trei jucători aveau probleme cu documentele din cauza statutului de extracomunitari.
CFR Cluj şi Universitatea Craiova lupta pentru calificarea în grupa de Conference League. De la ora 20.00, CFR îşi începe aventura din play-off pe terenul suedezilor de la Hacken, în timp ce de la 20.45 avem prima manşă a duelului dintre Istanbul Başakşehir şi Universitatea Craiova.
Ambele echipe româneşti sunt cotate cu şansa a doua la calificare, mai ales din cauza evoluţiilor modeste din preliminarii.
CFR a trecut de ungurii de la Paks, 3-0 la general, dar a trecut cu mari emoţii de Lugano, 1-0 la general, după 210 minute de joc dominate clar de elveţieni, şi a capotat în turul III preliminar din Europa League, 1-4, la general, cu Sporting Braga, motiv pentru care a fost retrogradată în Conference League.
Universitatea Craiova a trecut de Sarajevo, 5-2 la general, şi de Spartak Trnava, 6-4 la general, dar jocul a suferit în multe momente, mai ales în meciurile jucate în deplasare.
Pe lângă echipele româneşti, joi seara mai sunt implicate, în meciurile din play-off-ul Europa League şi Conference League, şi echipe precum Dinamo Kiev, Young Boys Berna, PAOK Salonic, Mainz, Anderlecht Bruxelles, Rayo Vallecano, Fiorentina, Şahtior Doneţk, Sparta Praga, Beşiktaş Istanbul sau Crystal Palace.
Program meciuri play-off Europa League
19.30, Midtjylland - KUPS Kuopio
20.00, Brann Bergen - AEK Larnaca
20.00, Malmo FF - Sigma Olomouc
21.00, Maccabi Tel Aviv - Dinamo Kiev
21.00, Panathinaikos Atena - Samsunspor
21.00, Shkendija - Ludogoreţ Razgrad
21.00, Zrinjski - FC Utrecht
21.15, Slovan Bratislava - Young Boys Berna
21.30, Lech Poznan - Genk
21.45, Aberdeen - FCSB
21.45, NK Rijeka - PAOK Salonic
22.00, Lincoln Red Imps - Sporting Braga
Program meciuri play-off Conference League
19.00, Rosenborg Trondheim - Mainz
20.00, Gyor - Rapid Viena
20.00, Hacken - CFR Cluj
20.00, Hamrun Spartans - RFS Riga
20.00, Wolfsberger - Omonia Nicosia
20.45, Istanbul Başakşehir - Universitatea Craiova
21.00, Anderlecht Bruxelles - AEK Atena
21.00, Breidablik - Virtus
21.00, NK Celje - Banik Ostrava
21.00, Drita - Differdange
21.00, Levski Sofia - AZ Alkmaar
21.00, Neman Grodno - Rayo Vallecano
21.00, Olimpija Ljubljana - Noah
21.00, Polissya Zhytomyr - Fiorentina
21.00, Şahtior Doneţk - Servette Geneva
21.00, Sparta Praga - FC Riga
21.00, Strasbourg - Brondby
21.15, Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana
21.15, Lausanne Sports - Beşiktaş Istanbul
21.45, Shelbourne - Linfield
22.00, Crystal Palace - Fredrikstad
22.00, Hibernian Edinburgh - Legia Varşovia
22.00, Rakow - Arda
22.00, Santa Clara - Shamrock Rovers
Meciurile din manşa a doua se joacă joi, 28 august.
