FCSB, Craiova şi CFR, noi bătălii pentru calificarea în grupe. Programul complet al meciurilor europene de joi

FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, reprezentantele României în Europa League şi Conference League, joacă, joi seara, meciuri importante pentru calificarea în grupe.

FCSB, campioana României la fotbal, dă prima bătălie pentru calificarea în grupa de Europa League. Deşi are deja asigurată calificarea în grupa de Conference League, FCSB aruncă toate armele în joc pentru a trece de scoţienii de la Aberdeen, în play-off-ul Europa League, şi a obţine calificarea în grupa de Europa League, calificare mult mai profitabilă decât cea în grupa de Conference League.

FCSB joacă la Aberdeen primul meci din play-off-ul Europa League, joi seara, de la 21.45. Oficialii campioanei trag speranţe că pot utiliza cea mai bună formulă posibilă, deşi trei jucători aveau probleme cu documentele din cauza statutului de extracomunitari.

CFR Cluj şi Universitatea Craiova lupta pentru calificarea în grupa de Conference League. De la ora 20.00, CFR îşi începe aventura din play-off pe terenul suedezilor de la Hacken, în timp ce de la 20.45 avem prima manşă a duelului dintre Istanbul Başakşehir şi Universitatea Craiova.

Ambele echipe româneşti sunt cotate cu şansa a doua la calificare, mai ales din cauza evoluţiilor modeste din preliminarii.

CFR a trecut de ungurii de la Paks, 3-0 la general, dar a trecut cu mari emoţii de Lugano, 1-0 la general, după 210 minute de joc dominate clar de elveţieni, şi a capotat în turul III preliminar din Europa League, 1-4, la general, cu Sporting Braga, motiv pentru care a fost retrogradată în Conference League.

Universitatea Craiova a trecut de Sarajevo, 5-2 la general, şi de Spartak Trnava, 6-4 la general, dar jocul a suferit în multe momente, mai ales în meciurile jucate în deplasare.

Pe lângă echipele româneşti, joi seara mai sunt implicate, în meciurile din play-off-ul Europa League şi Conference League, şi echipe precum Dinamo Kiev, Young Boys Berna, PAOK Salonic, Mainz, Anderlecht Bruxelles, Rayo Vallecano, Fiorentina, Şahtior Doneţk, Sparta Praga, Beşiktaş Istanbul sau Crystal Palace.

Program meciuri play-off Europa League

19.30, Midtjylland - KUPS Kuopio

20.00, Brann Bergen - AEK Larnaca

20.00, Malmo FF - Sigma Olomouc

21.00, Maccabi Tel Aviv - Dinamo Kiev

21.00, Panathinaikos Atena - Samsunspor

21.00, Shkendija - Ludogoreţ Razgrad

21.00, Zrinjski - FC Utrecht

21.15, Slovan Bratislava - Young Boys Berna

21.30, Lech Poznan - Genk

21.45, Aberdeen - FCSB

21.45, NK Rijeka - PAOK Salonic

22.00, Lincoln Red Imps - Sporting Braga

Program meciuri play-off Conference League

19.00, Rosenborg Trondheim - Mainz

20.00, Gyor - Rapid Viena

20.00, Hacken - CFR Cluj

20.00, Hamrun Spartans - RFS Riga

20.00, Wolfsberger - Omonia Nicosia

20.45, Istanbul Başakşehir - Universitatea Craiova

21.00, Anderlecht Bruxelles - AEK Atena

21.00, Breidablik - Virtus

21.00, NK Celje - Banik Ostrava

21.00, Drita - Differdange

21.00, Levski Sofia - AZ Alkmaar

21.00, Neman Grodno - Rayo Vallecano

21.00, Olimpija Ljubljana - Noah

21.00, Polissya Zhytomyr - Fiorentina

21.00, Şahtior Doneţk - Servette Geneva

21.00, Sparta Praga - FC Riga

21.00, Strasbourg - Brondby

21.15, Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana

21.15, Lausanne Sports - Beşiktaş Istanbul

21.45, Shelbourne - Linfield

22.00, Crystal Palace - Fredrikstad

22.00, Hibernian Edinburgh - Legia Varşovia

22.00, Rakow - Arda

22.00, Santa Clara - Shamrock Rovers

Meciurile din manşa a doua se joacă joi, 28 august.

