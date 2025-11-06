FCSB, decisiv la Basel în Europa League. Programul meciurilor de joi seara

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 4-a a grupei de Europa League, FCSB, reprezentanta României în această competiţie, urmând a juca pe terenul elveţienilor de la FC Basel, într-o partidă care va începe la 19.45, ora României.

Cu o victorie şi două înfrângeri la activ în această fază a competiţiei, FCSB ocupă abia locul 28, din 36 de competitoare, şi începe, practic, seria de meciuri decisive care o pot menţine măcar în lupta pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi.

Misiunea FCSB-ului este una cât se poate de dificilă, în condiţiile în care campioana României a pierdut, deja, două meciuri jucate pe teren propriu, 0-2 cu Young Boys Berna şi 1-2 cu Bologna, şi are de jucat acum pe terenul unei formaţii care a învins-o deja, 2-0, pe VFB Stuttgart, una dintre marile forţe din Europa League.

Mai mult, FCSB are probleme de efectiv în zona apărării, unde este obligată să improvizeze, iar specialiştii se tem că echipa ar putea suferi inclusiv la capitolul omogenitate din dorinţa patronului Gigi Becali de a menaja o serie de jucători pentru lupta din campionat de accedere în play-off.

Toate aceste detalii fac ca Basel să pornească drept favorită în acest meci, inclusiv bookmakerii evidenţiind acest lucru. Basel are o cotă de 1,5-1,6 pentru o victorie obţinută joi seara, în timp ce pentru un eventual succes al FCSB-ului se acordă o cotă de 5,5 sau chiar 6,5.

Pe lângă FC Basel - FCSB, joi seara se mai joacă, în Europa League, şi meciuri cu iz de Champions League precum Betis Sevilla - Olympique Lyonnais, VFB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam sau Glasgow Rangers - AS Roma.

Program meciuri Europa League, etapa a 4-a

19.45, FC Basel - FCSB

19.45, Steaua Roşie Belgrad - Lille

19.45, Dinamo Zagreb - Celta Vigo

19.45, Malmo FF - Panathinaikos Atena

19.45, Midtjylland - Celtic Glasgow

19.45, OGC Nice - SC Freiburg

19.45, Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles

19.45, Sturm Graz - Nottingham Forest

19.45, FC Utrecht - FC Porto

22.00, Aston Villa - Maccabi Tel Aviv

22.00, Betis Sevilla - Olympique Lyonnais

22.00, Bologna - Brann Bergen

22.00, Sporting Braga - Genk

22.00, Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad

22.00, PAOK Salonic - Young Boys Berna

22.00, Viktoria Plzen - Fenerbahce Istanbul

22.00, Glasgow Rangers - AS Roma

22.00, VFB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam

