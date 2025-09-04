FIFA pune în vânzare bilete pentru Cupa Mondială 2026. Cât costă accesul la finală

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat că va începe să pună în vânzare biletele pentru Cupa Mondială din 2026.

Conform sursei citate, preţurile biletelor vor varia între 60 de dolari (52 de euro), pentru meciurile din faza grupelor, până la 6.170 de dolari (5.290 de euro) pentru finală.

Totuşi, preţurile se vor putea modifica în funcţie de cerere, spectatorii putând cumpăra bilete pentru un singur meci, pentru un anume stadion şi o anumită echipă.

Alte bilete vor fi puse în vânzare lunile viitoare, înscrierile pentru a doua fază având loc între 27 şi 31 octombrie, pentru vânzarea care va avea loc de la mijlocul lunii noiembrie până la începutul lunii decembrie.

Faza a treia a vânzării biletelor la CM 2026 se vas desfăşura după tragerea la sorţi a grupelor, programată pe 5 decembrie la Washington, iar cumpărătorii vor putea achiziţiona bilete la meciuri specifice.

