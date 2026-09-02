Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Primul mesaj transmis de internaţionalul român 

Intrat în dizgraţia oficialilor de la FCSB, internaţionalul român Florin Tănase a semnat un contract pe doi ani cu echipa cipriotă Omonia Nicosia şi a fost prezentat oficial la noua sa echipa.

Florin Tănase a ales să plece în Cipru profitând de o clauză pe care Gigi Becali i-a acceptat-o în contract şi care spunea că fotbalistul poate să plece liber de contract oricând primeşte o ofertă mai bună decât valoarea contractului de la FCSB.

Cum mijlocaşul român ar urma să câştige un salariu de două ori mai mare la Omonia Nicosia, Florin Tănase nu a ezitat şi a făcut pasul către gruparea cipriotă.

Tănase a fost prezentat oficial la noua sa echipă, unde va purta numărul 17 pe tricou, şi a transmis şi un mesaj: "Mă simt fericit. Sunt foarte încântat că am ajuns la Omonia. De când am auzit de interesul celor din club am fost încântat şi sunt nerăbdător să încep treaba. Sper să avem un sezon foarte bun, să avem rezultate extraordinare şi să ne facem fericiţi fanii".

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Florin Tănase a evoluat în mare parte din întreaga carieră la FCSB, unde a marcat 106 goluri în 339 de meciuri. Fostul FCSB-ist a mai evoluat şi pentru Viitorul Constanţa, FC Voluntari, Al Jazira sau Al Okhdood.

La Omonia Nicosia, campioana en-titre a Ciprului, mijlocaşul român va fi antrenat de norvegianul Henning Berg, fostul jucător al lui Manchester United, şi va fi coleg, printre alţii, cu portarul belgian Thomas Kaminski, atacantul suedez Muamer Tankovic sau fundaşul maghiar Loic Nego.

Omonia Nicosia a început cu un egal campionatul din Cipru, 0-0 cu Omonia Aradippou, şi va evolua în grupa Europa League, după ce a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, la lovituri de departajare, de Kairat Almaty, din Kazahstan.