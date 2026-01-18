Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Gabriela Ruse, debut spectaculos la Australian Open: victorie în două seturi cu Yastremska

Gabriela Ruse a reușit să o învingă pe Dayana Yastremska cu scorul de 6–4, 7–5, obținând calificarea în turul secund al Australian Open, după un meci intens care a durat aproape două ore, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 07:41
Gabriela Ruse, debut spectaculos la Australian Open: victorie în două seturi cu Yastremska - Profimedia

Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat primul set, impunându-se cu 6–4, după ce a controlat schimburile și a pus presiune constantă pe serviciul favoritei Dayana Yastremska (locul 27 WTA).

Setul secund a fost extrem de disputat: jucătoarele și-au adjudecat game după game, în fața publicului din Australia și a zecilor de mii de români care au urmărit scorul live. La 5–4 pentru Ruse, atmosfera a devenit electrizantă, fiecare punct fiind disputat cu o intensitate maximă.

În cele din urmă, românca a închis meciul la 7–5, după 1 oră și 49 de minute de tenis de înaltă clasă.

Articolul continuă după reclamă

Debut în forță pentru Gabriela Ruse

Victoria obținută la Melbourne marchează un nou început promițător pentru Gabriela Ruse în circuitul WTA în 2026, după un start de sezon în care a trecut prin calificări și meciuri dificile la turneele din Brisbane și Adelaide. Succesul din primul tur îi oferă româncei un plus de încredere înaintea următoarei confruntări de la Australian Open.

În turul al doilea, Ruse va juca pentru un loc în fazele superioare ale competiției, urmând să își afle adversara după încheierea meciurilor din primul tur.

Performanțele care i-au marcat parcursul în WTA

Gabriela Ruse a intrat în circuitul WTA în 2012 și a urcat până pe locul 51 WTA în mai 2022, aceasta fiind cea mai bună clasare a carierei sale.

Cel mai important titlu la simplu l-a obținut în 2021, la turneul WTA 250 de la Hamburg, iar la turneele de Grand Slam, cel mai bun rezultat la simplu rămâne turul al treilea la Wimbledon, în 2021. În același an, Ruse a ajuns și în finala probei de dublu de la Roland Garros.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: &#8220;Cel mai bun&#8221;
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem?
Observator » Sport » Gabriela Ruse, debut spectaculos la Australian Open: victorie în două seturi cu Yastremska