Genoa şi-a prezentat noul antrenor principal. Echipa lui Şucu, pregătită de un campion mondial

Genoa, echipa italiană finanţată de românul Dan Şucu, şi-a prezentat în cursul zilei de joi noul antrenor principal, nimeni altul decât fostul mare internaţional italian Daniele De Rossi.

Daniele De Rossi este noul antrenor al celor de la Genoa, echipa finanţată de Dan Şucu - Facebook/Genoa CFC

Din cauza startului slab de sezon, în care a ajuns, la un moment dat, chiar pe ultimul loc în Serie A, Genoa a decis să renunţe la serviciile legendarului Patrick Vieira.

Interimarul Roberto Murgita a pregătit echipa la victoria de la Sassuolo, 2-1, dar acesta nu a rezistat mai mult de un meci pentru că, în cele din urmă, oficialii clubului au decis să meargă pe mâna unui nou antrenor principal în persoana fostului mare internaţional italian Daniele De Rossi.

Alături de De Rossi a fost prezentat oficial şi spaniolul Diego Lopez, 36 de ani, noul director sportiv al italienilor, oficial care a mai lucrat pentru Lens şi Mouscron.

Daniele De Rossi, 42 de ani, este la a 3-a echipă pe care o conduce, după ce a mai stat pe banca lui Spal, în sezonul 2022-2023, şi pe banca celor de la AS Roma, în 2024.

De Rossi are un palmares uriaş, dar mai degrabă ca jucător. A înscris 63 de goluri în 616 meciuri jucate pentru marea sa iubire, AS Roma, şi şi-a încheiat cariera după ce a bifat şi şapte meciuri la Boca Juniors.

A fost dublu câştigător al Cupei Italiei şi câştigător al Supercupei Italiei, cu AS Roma, campion european de tineret cu naţionala Italiei, în 2004, campion mondial de seniori cu naţionala Italiei, în 2006, şi a câştigat şi bronzul, cu naţionala Italiei, la Jocurile Olimpice din 2004.

Şi-a încheiat cariera după ce a marcat 21 de goluri în 117 selecţii la naţionala de seniori a Italiei, dar şi după ce a câştigat mai multe trofee individuale precum "Cel mai bun jucător italian din Serie A", în sezonul 2008-2009, "Cel mai bun tânăr jucător din Serie A", în sezonul 2005-2006, "Sportivul italian al anului 2010" sau nominalizarea în Echipa celor mai buni jucători de la Euro 2012.

Ca antrenor, De Rossi a bifat doar 17 meciuri la Spal, din care doar trei câştigate, şi a rezistat doar 30 de meciuri pe banca celor de la AS Roma, din care doar 14 câştigat.

Daniele De Rossi va debuta duminică, 9 noiembrie, pe banca echipei finanţate de românul Dan Şucu, Genoa urmând să joace pe teren propriu, cu Fiorentina. Culmea este că Fiorentina este şi ea condusă, momentan, de un antrenor interimar, Daniele Galloppa, care a aparţinut de AS Roma în perioada 2004-2007 şi care l-a înlocuit pe Stefano Pioli.

