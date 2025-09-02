Guardiola şi-a tras portar de top, Gianluigi Donnarumma, după ce l-a cedat pe Ederson la Fenerbahce

În ultima zi de transferuri din Europa, Josep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a făcut schimb de portari, aducându-l pe italianul Gianluigi Donnarumma în locul lui Ederson Moraes.

Mutarea era anticipată de mai multe zile, dar a rămas în stand-by din cauza dificultăţilor apărute în discuţiile avute cu cei de la Fenerbahce, pentru cedarea lui Ederson.

Cum Fenerbahce abia a scăpat de antrenorul Jose Mourinho, turcii au început să se gândească dacă mai este necesară o investiţie precum aducerea lui Ederson.

În cele din urmă, cei de la Fenerbahce şi-au dat seama că au nevoie de jucători de top pentru a ţine ritmul cu marea rivală, Galatasaray Istanbul, şi l-au luat pe Ederson, 32 de ani, pentru 11 milioane de euro.



Peste banii respectivi, Josep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a mai pus 19 milioane de euro şi şi-a adus portarul mult visat, pe Gianluigi Donnarumma, de la Paris Saint Germain, goalkeeper care l-a costat pe tehnicianul spaniol în jur de 30 de milioane de euro.

Donnarumma a fost prezentat oficial drept noul portar al lui Manchester City, goalkeeperul italian semnând un contract valabil pe cinci ani.

Deşi are doar 26 de ani, Donnarumma are, deja, cifre absolut spectaculoase pentru vârsta sa: 251 de meciuri la AC Milan, 161 de meciuri la Paris Saint Germain şi 74 de selecţii în naţionala Italiei.

