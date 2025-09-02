Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Guardiola şi-a tras portar de top, Gianluigi Donnarumma, după ce l-a cedat pe Ederson la Fenerbahce

În ultima zi de transferuri din Europa, Josep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a făcut schimb de portari, aducându-l pe italianul Gianluigi Donnarumma în locul lui Ederson Moraes.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 13:51
Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial la Manchester City Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial la Manchester City - Facebook/Manchester City

Mutarea era anticipată de mai multe zile, dar a rămas în stand-by din cauza dificultăţilor apărute în discuţiile avute cu cei de la Fenerbahce, pentru cedarea lui Ederson.

Cum Fenerbahce abia a scăpat de antrenorul Jose Mourinho, turcii au început să se gândească dacă mai este necesară o investiţie precum aducerea lui Ederson.

În cele din urmă, cei de la Fenerbahce şi-au dat seama că au nevoie de jucători de top pentru a ţine ritmul cu marea rivală, Galatasaray Istanbul, şi l-au luat pe Ederson, 32 de ani, pentru 11 milioane de euro.

Articolul continuă după reclamă

Peste banii respectivi, Josep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a mai pus 19 milioane de euro şi şi-a adus portarul mult visat, pe Gianluigi Donnarumma, de la Paris Saint Germain, goalkeeper care l-a costat pe tehnicianul spaniol în jur de 30 de milioane de euro.

Donnarumma a fost prezentat oficial drept noul portar al lui Manchester City, goalkeeperul italian semnând un contract valabil pe cinci ani.

Deşi are doar 26 de ani, Donnarumma are, deja, cifre absolut spectaculoase pentru vârsta sa: 251 de meciuri la AC Milan, 161 de meciuri la Paris Saint Germain şi 74 de selecţii în naţionala Italiei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donnarumma transfer manchester city donnarumma prezentat manchester city donnarumma
Înapoi la Homepage
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: &#8220;Ruşine pentru numele Hagi&#8221;
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent?
Observator » Sport » Guardiola şi-a tras portar de top, Gianluigi Donnarumma, după ce l-a cedat pe Ederson la Fenerbahce