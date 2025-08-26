Inter a dat recital, cu Chivu la primul meci pe banca nerazzurrilor în Serie A 

Internazionale Milano, vicecampioana Italiei la fotbal, a debutat cu dreptul în noul sezon, formaţia antrenată de românul Cristian Chivu reuşind să treacă la scor, 5-0, de AC Torino.

Inter a impresionat, la debutul în Serie A, cu Chivu pe bancă - Profimedia

Cu Chivu la primul meci ca antrenor al lui Inter în Serie A, nerazzurrii au dat recital reuşind să pună în scenă una dintre cele mai bune evoluţii din ultimii ani.

Bastoni şi Thuram au punctat în prima repriză, rezolvând, practic, soarta meciului în ceva mai mult de 30 de minute.

După pauză, Inter nu a mai făcut decât să profite de greşelile din tabăra adversă, astfel că Lautaro Martinez, Thuram, din nou, şi Ange Bonny, atacantul pentru care Chivu a insistat să fie adus, au ridicat scorul la 5-0.

Articolul continuă după reclamă

Inter a încheiat meciul cu 60% posesie şi 9-4 la şuturi pe poartă, cifre care i-au adus numai laude noului antrenor, Cristian Chivu. Graţie succesului de luni seara, Inter s-a instalat pe primul loc în Serie A, iar pentru trupa lui Chivu urmează încă un meci cu un adversar rezonabil, Udinese, înainte de primul derby, cel cu Juventus Torino din deplasare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰