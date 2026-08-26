Istvan Kovacs, meci cu scandal în Liga Campionilor. Fotbaliştii de la Hapoel, acuzaţii la adresa românului

A fost seară spectaculoasă, marţi, în play-off-ul Ligii Campionilor, azerii de la Sabah Baku reuşind o calificare istorică în faza principală a competiţiei, după o revenire spectaculoasă cu israelienii de la Hapoel Beer Sheva.

Hapoel câştigase turul, din Giuleşti, 2-1, şi a condus cu 2-1 şi în returul de pe Sabah Baku, dar, în cele din urmă, azerii au reuşit să întoarcă rezultatul şi să se califice, scor 6-4 la general.

Zlatanovic a deschis scorul în Azerbaidjan, pentru Hapoel, Nwachukwu a egalat, însă Mizrahi a făcut 2-1 pentru Hapoel, în minutul 61, şi jocul părea să curgă în favoarea israelienilor.

Totuşi, Rakhmonaliyev a egalat, în minutul 74, iar la una dintre ultimele acţiuni ale azerilor, Mutallimov a marcat golul prin care Sabah Baku a făcut 3-2, 4-4 la general, reuşind, astfel, să ducă duelul în prelungiri.

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Soarta meciului s-a decis, practic, în minutul 100, când Djibril Diop, de la Hapoel Beer Sheva, a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene. În inferioritate numerică, Hapoel a fost victimă sigură, azerii mai reuşind să puncteze de încă două ori, prin Mbina şi Mickels, înainte ca şi Peretz să fie eliminat de la israelieni.

Sabah Baku se califică în premieră în faza principală a Ligii Campionilor. Hapoel merge în grupa Europa League, însă israelienii încă nu au trecut peste şocul eliminării şi l-au acuzat în termeni duri pe Istvan Kovacs, arbitrul partidei de la Baku, punând eşecul pe seama acestuia şi în special pe faza din minutul 100, care a adus eliminarea lui Diop.

Fotbalistul israelienilor chiar a acuzat tenta de arbitraj a românului susţinând, printre altele, că i-a acordat mult prea uşor cele două cartonaşe galbene şi insinuând chiar că Istvan Kovacs a arbitrat împotriva lui Hapoel pentru că această echipă reprezintă Israel.