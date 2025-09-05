Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Lucescu şi Dennis Man, reacţii după umilinţa din meciul cu Canada: "Nu avem ce să facem, capul în pământ"

Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, o înfrângere usturătoare în amicalul cu Canada, 0-3, disputat pe teren propriu, respectiv pe Arena Naţională.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 23:30
Mircea Lucescu, dezamăgit de evoluţia României din amicalul cu Canada Mircea Lucescu, dezamăgit de evoluţia României din amicalul cu Canada - Profimedia

La finalul partidei, extrema Dennis Man s-a declarat dezamăgit de modul în care au evoluat lucrurile pe Arena Naţională, recunoscând că "nu avem ce să facem, capul în pământ".

Man consideră, totuşi, că poate eşecul cu Canada este duşul rece de care România avea nevoie pentru a se mobiliza înainte de meciurile decisive din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord.

Pe de altă parte, selecţionerul Mircea Lucescu se declară mulţumit de evoluţia ofensivă a echipei noastre, care şi-a creat ocazii de a marca, şi pune eşecul exclusiv pe erorile mari de pe faza de apărare.

Articolul continuă după reclamă

Scorul, dar şi evoluţia modestă a "tricolorilor" au provocat reacţii dure printre foştii internaţionali, Florin Prunea şi Gică Popescu.

Fost portar cu zeci de selecţii în naţionala României, Florin Prunea l-a luat la ţintă pe goalkeeperul Horaţiu Moldovan, care a gafat incredibil la golul 2 al canadienilor şi, în general, a avut o evoluţie nesigură.

Prunea consideră că Horaţiu Moldovan este departe de forma pe care o arăta cândva şi că acesta a comis greşeli elementare "pentru că tu, ca portar, nu ai voie să te pui singur sub presiune".

Gică Popescu susţine că "echipa Canadei ne-a predat o lecţie. De mult nu am mai văzut aşa ceva. Ei au fost foarte agresivi, dornici să atace mereu. M-a surprins neplăcut cum am început noi meciul și cum l-am abordat în general".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mircea lucescu romania canada dennis man romania canada
Înapoi la Homepage
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Cum a început povestea de dragoste dintre Gică Hagi și Marilena. Sunt împreună de 32 de ani: ”Toată lumea a fost surprinsă”
Cum a început povestea de dragoste dintre Gică Hagi și Marilena. Sunt împreună de 32 de ani: ”Toată lumea a fost surprinsă”
Comentarii


Întrebarea zilei
La şcoala copilului vostru se poartă uniformă?
Observator » Sport » Lucescu şi Dennis Man, reacţii după umilinţa din meciul cu Canada: "Nu avem ce să facem, capul în pământ"