Lucescu şi Dennis Man, reacţii după umilinţa din meciul cu Canada: "Nu avem ce să facem, capul în pământ"

Naţionala de fotbal a României a suferit, vineri seara, o înfrângere usturătoare în amicalul cu Canada, 0-3, disputat pe teren propriu, respectiv pe Arena Naţională.

La finalul partidei, extrema Dennis Man s-a declarat dezamăgit de modul în care au evoluat lucrurile pe Arena Naţională, recunoscând că "nu avem ce să facem, capul în pământ".

Man consideră, totuşi, că poate eşecul cu Canada este duşul rece de care România avea nevoie pentru a se mobiliza înainte de meciurile decisive din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord.

Pe de altă parte, selecţionerul Mircea Lucescu se declară mulţumit de evoluţia ofensivă a echipei noastre, care şi-a creat ocazii de a marca, şi pune eşecul exclusiv pe erorile mari de pe faza de apărare.

Scorul, dar şi evoluţia modestă a "tricolorilor" au provocat reacţii dure printre foştii internaţionali, Florin Prunea şi Gică Popescu.

Fost portar cu zeci de selecţii în naţionala României, Florin Prunea l-a luat la ţintă pe goalkeeperul Horaţiu Moldovan, care a gafat incredibil la golul 2 al canadienilor şi, în general, a avut o evoluţie nesigură.

Prunea consideră că Horaţiu Moldovan este departe de forma pe care o arăta cândva şi că acesta a comis greşeli elementare "pentru că tu, ca portar, nu ai voie să te pui singur sub presiune".

Gică Popescu susţine că "echipa Canadei ne-a predat o lecţie. De mult nu am mai văzut aşa ceva. Ei au fost foarte agresivi, dornici să atace mereu. M-a surprins neplăcut cum am început noi meciul și cum l-am abordat în general".

