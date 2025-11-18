Antena Meniu Search
Marius Marin şi Mihăilă, absenţi la meciul cu San Marino care e LIVE pe Antena 1. Lotul anunţat de Lucescu

Naţionala de fotbal a României susţine, marţi seara, ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord.

la 18.11.2025 , 12:41
Lotul României pentru meciul cu San Marino - Facebook/ Echipa naţională de fotbal a României

De la ora 21.45, la Ploieşti, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, "tricolorii" dau piept cu San Marino, într-un meci fără mare importanţă, în condiţiile în care România nu mai poate evita locul 3 într-o grupă din care mai fac parte Austria, Bosnia Herţegovina şi Cipru.

Din acest motiv, selecţionerul Mircea Lucescu a decis să renunţe, înaintea meciului, la doi dintre cei mai importanţi jucători, mijlocaşii Marius Marin şi Valentin Mihăilă. Ambii acuză probleme medicale şi s-a decis ca cei doi să nu fie forţaţi, pentru a nu risca accidentări şi mai grave.

Marius Marin şi Mihăilă se alătură, pe lista absenţilor, lui Denis Drăguş, despre care se ştia deja că va rata meciul de la Ploieşti fiind suspendat după ce a văzut cartonaşul roşu în meciul Bosnia Herţegovina - România 3-1.

În aceste condiţii, Mircea Lucescu mizează la meciul cu San Marino pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Andrei Raţiu, 3. Bogdan Racoviţan, 4. Adrian Rus, 5. Virgil Ghiţă, 6. Vladimir Screciu, 7. Ştefan Baiaram, 8. Alexandru Chipciu, 9. Daniel Bîrligea, 10. Ianis Hagi, 11. Nicuşor Bancu, 12. Ştefan Târnovanu, 13. Louis Munteanu, 14. Darius Olaru, 15. Lisav Eissat, 16. Marian Aioani, 17. David Miculescu, 18. Răzvan Marin, 19. Florin Tănase, 20. Dennis Man, 21. Claudiu Petrila, 22. Vlad Dragomir, 23. Deian Sorescu.

