Marius Şumudică, prezentat oficial drept noul antrenor principal al echipei Al Okhdood din Arabia Saudită

Dat ca sigur în China, la Yunnan Yukun, antrenorul român Marius Şumudică a semnat, în cele din urmă, cu Al Okhdood, formaţie din Arabia Saudită.

Marius Şumudică este noul antrenor principal al echipei Al Okhdood din Arabia Saudită - Profimedia

Tehnicianul român a semnat un contract valabil până în vară, cu posibilitate de prelungire în cazul în care îşi îndeplineşte marele obiectiv, salvarea echipei de la retrogradare.

Aparent, misiunea lui Şumudică este una extrem de dificilă, în condiţiile în care Al Okhdood a câştigat doar unul dintre cele 12 meciuri jucate în actualul sezon şi este pe penultimul loc în clasament, cu cinci puncte adunate.

Totuşi, Al Okhdood este la doar trei puncte de Al Shabab, echipa aflată pe locul 15, prima poziţie care asigură menţinerea în prima ligă din Arabia Saudită.

Articolul continuă după reclamă

Există informaţii care arată că, în cazul în care reuşeşte să salveze echipa de la retrogradare, Marius Şumudică are nu doar promisiunea semnării unui nou contract, ci şi promisiunea efectuării unor transferuri importante în vară, astfel încât Al Okhdood să-şi ridice nivelul din sezonul 2026-2027.

Momentan, cei mai importanţi jucători ai echipei sunt consideraţi mijlocaşul Khaled Narey, crescut la Bayer Leverkusen şi Borussia Dortmund şi trecut pe la Hamburger SV şi PAOK Salonic, mijlocaşul Gokhan Gul, fost la VFL Bochum şi Genclerbirligi, şi atacantul Christian Bassogog, fotbalist cu 58 de selecţii în naţionala Camerunului.

Primul meci al lui Al Okhdood sub comanda lui Marius Şumudică va avea loc sâmbătă, 10 ianuarie, când noua echipă a antrenorului român primeşte tocmai replica formaţiei Al Ahli, echipa la care evoluează, printre alţii, algerianul Riyad Mahrez, senegalezul Édouard Mendy, englezul Ivan Toney, ivorianul Franck Kessié sau turcul Merih Demiral.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi prelungit vacanţa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰