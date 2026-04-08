Nume emblematic în România dar şi peste hotare, Mircea Lucescu şi-a dedicat întreaga viaţă fotbalului. A iubit atât de mult acest sport încât l-a pus mai presus de starea sa de sănătate şi de sfaturile medicilor. Timp de 60 de ani, stadionul i-a fost casă, iar jucătorii au făcut parte din familia sa.

"Visele nu au început la 20 de ani, visele au început în momentul în care am dat prima dată cu piciorul în minge", spunea Mircea Lucescu în iulie 2025.

Mircea Lucescu şi-a început cariera de jucător profesionist pe când avea doar 18 ani, în 1963. Momentul recrutării de către clubul Dinamo a fost unul de pomină pentru familia sa.

"Tata s-a speriat, a aprins lampa... se culcase, că omul se culca la 22:00, la 06:00 dimineața se scula. [...] Când apărea o Volgă într-un cartier… Volgă neagră…" povestea fostul selecţioner.

"S-a speriat săracul, că era noapte, era târziu şi nu ştia ce să facă. I-a spus că vrea să-l ia pe Mircea la Dinamo din cauză că este un fotbalist foarte bun", spunea fratele lui Mircea Lucescu, Nelu Lucescu.

"Au discutat cu mama, tata şi au lăsat 50 de lei pe masă, care erau destul de mulţi, ca să am pe tramvai. Şi a zis ca a doua zi să mă prezint la Dinamo", povestea Mircea Lucescu.

Lucescu, convocat la echipa naţională după Cupa 1967-1968

Timp de doi ani a jucat doar 3 meciuri pentru echipa din Groapă, iar apoi a fost împrumutat în divizia secundă, la Sportul Studenţesc. Întors la Dinamo, câştigă de unul singur finala Cupei 1967-1968, marcând două goluri în 15 minute. După ce şi-a arătat potenţialul, a primit o convocare la echipa naţională.

"Oricare ar fi fost timorat de acest prim contact cu marele public sub tricoul viitoarei reprezentative. Numai el nu. Că după o clipă de reculegere, primeşte mingea, acţiune personală, nu se pierde cu firea, străbate 30 de metri cu mingea la picior şi, pătruns în careu, înscrie pe lângă un portar uluit. Ăsta a fost debutul", a spus autorul volumului 'Lucescu', Gheorghe Nicolaescu.

În cele 12 sezoane la Dinamo, a marcat 57 de goluri în Divizia A, dar a înscris şi în cupele europene, în poarta giganţilor Europei, Real şi Atletico Madrid.

A condus tricolorii la primul campionat mondial după 3 decenii

A condus tricolorii, din postura de căpitan, la primul campionat mondial după 3 decenii de aşteptare. Discursul său înaintea partidei decisive de calificare pentru Mexic 1970 a intrat în istorie.

"La vârsta aceasta, 24-25 de ani... Fugit irreparabile tempus. Şi să nu scăpăm din mână această ocazie unică de a ajunge în faţa spectatorilor şi a telespectatorilor din lumea întreagă cu ocazia turneului final de la Mexic", povestea Mircea Lucescu.

Naţionala a înfruntat Brazilia legendarului Pele, sub privirile a peste 50 de mii de suporteri.

"Brazilia nu a fost cu nimic mai bună în acel meci decât noi. Puteam egala sau chiar câştiga meciul. La sfârşitul meciului am schimbat tricoul cu Pele, este poate cel mai valoros tricou din colecţia mea", povestea Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu şi-a pus ghetele în cui la 37 de ani, însă nu a putut sta departe de teren. În 1981 devine cel mai tânăr selecţioner al României şi îl promovează pe Gheorghe Hagi la echipa naţională la 18 ani. Cu el în echipă, în 1983, Mircea Lucescu reuşeşte să califice naţionala la primul turneu european.

"Ştiu că voi termina prin a fi înfrânt", declara Mircea Lucescu la numirea pe banca naţională. Asta s-a şi întâmplat. A fost demis după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 1986, organizat tot în Mexic.

A antrenat 6 ani în Italia după Revoluţie

După Revoluţie a antrenat 6 ani în Italia, ajungând în 1998 chiar la Inter. În 2000 a început aventura turcă, mai întâi la Galatasaray.

"Am bătut Real Madrid în Supercupa Europei. A fost cea mai frumoasă echipă a spaniolilor. Cu Zidane, cu Figo, Hierro, Roberto Carlos. Mă mir cum am putut să câştigăm împotriva lor", mai povestea fostul selecţioner.

Cea mai prolifică perioadă a carierei a avut-o însă în Ucraina, unde a petrecut nu mai puţin de 15 ani. A adunat pe parcursul carierei 35 de trofee, fiind al treilea cel mai titrat antrenor din lume.

Primele probleme cardiace au apărut în 2009, pe când era antrenorul lui Șahtior Donețk. Atunci, Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital, după un infarct. A revenit pe bancă, după o operaţie pe cord şi montarea unui stent. Nu a vrut să se retragă din activitate nici în 2023, după ce a fost operat la şoldul stâng. Un an mai târziu devenea noul selecţioner al României.

"A existat un moment în care am avut această revelaţie, că sunt obligat într-un fel faţă de fotbalul românesc şi ar trebui să dau ceva pentru tot ceea ce el mi-a dat mie", povestea Mircea Lucescu.

Fostul selecţioner, chinuit de internări succesive

Şi a dat totul până în ultima clipă, deşi a fost chinuit de internări succesive. A sperat că va califica tricolorii la un nou Mondial şi a ignorat sfatul medicilor de a se retrage din activitate.

Reporter: Cum sunteţi, cum vă simţiţi?

Mircea Lucescu: Lasă, că asta nu e important. Important e meciul de mâine, e cel mai important lucru. Deocamdată sunt bine, sunt în mijlocul lor, am încercat să pregătim la cel mai înalt nivel acest meci.

Anul trecut, într-un alt interviu exclusiv pentru Antena 1, celebrul antrenor îşi dorea de ziua sa ca pasiunea pentru fotbal să fie reaprinsă în sufletul românilor.

"Atâta timp cât nu ajungem la o performanţă internaţională remarcată şi remarcabilă, e greu să-i faci pe oameni să se entuziasmeze. Ce îmi doresc eu, să văd şi eu pe stadioanele noastre ceea ce se întâmplă pe stadioanele engleze, în care nu contează dacă echipa câştigă sau pierde", mai spunea fostul selecţioner al României.

Înainte de ultimul infarct, Mircea Lucescu se întâlnise cu preşedintele Federaţiei Române de Fotbal şi fusese de acord pentru o viitoare colaborare din postura de sfătuitor al noului selecţioner.

