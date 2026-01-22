Novak Djokovic s-a calificat în turul trei la Australian Open, după victoria cu numărul 101

Novak Djokovici, numărul 4 mondial, s-a calificat fără probleme şi aproape fără efort, joi, în turul trei al Openului Australiei, învingându-l în mod logic pe italianul Francesco Maestrelli (141 ATP), scor 6-3, 6-2, 6-2, în 2 ore şi 15 minute.

„Nu ştiam prea multe despre el până ieri, dar nu subestimez niciodată pe nimeni”, a declarat Djokovic la finalul meciului pe care l-a dominat de la început până la sfârşit.

Sârbul în vârstă de 39 de ani, care visează să-şi ridice la 25 numărul de titluri de Grand Slam câştigate la Melbourne, îl va înfrunta sâmbătă pe olandezul Botic Van De Zanschulp (75).

Victoria de joi ridică la 101 numărul de meciuri câştigate de Djokovic la Openul Australiei, unde deţine recordul de zece titluri. Mai are nevoie de o singură victorie pentru a egala recordul lui Roger Federer în primul turneu de Grand Slam al sezonului.

Djokovic a depăşit deja pragul de 100 de victorii la Wimbledon (102) şi Roland-Garros (101). Cu cele 95 de victorii de la US Open, el va atinge pragul de 400 de victorii în Grand Slam dacă se califică în optimile de finală, o etapă pe care a ratat-o o singură dată din 2007 (în 2017 a pierdut în turul al doilea), cu excepţia anului 2022, când nu a putut participa.

