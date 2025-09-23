Ousmane Dembélé a câştigat Balonul de Aur, iar el a fost foarte emoţionat în timpul discursului său. Prezent la o conferinţă de presă după ceremonia Balonului de Aur, campionul mondial din 2018 a revenit asupra emoţiei sale din timpul discursului.

Atacantul de la PSG a izbucnit în lacrimi luni, în momentul în care a luat cuvântul în faţa publicului din teatrul Châtelet (Paris), după ce a primit Balonul de Aur, cea mai prestigioasă distincţie individuală.

"Am vrut să rămân puternic şi să mulţumesc tuturor", a spus noul laureat. "Dar, de îndată ce am început să vorbesc despre familia mea, despre cei care au fost acolo şi care sunt acolo de la început, emoţiile au luat-o razna. Şi m-am lăsat puţin dus de val".

"Este extraordinar să câştigi un astfel de trofeu", a mai declarat el pentru L'Equipe. "Este o muncă de echipă, întregul club m-a susţinut enorm. Nu voiam să plâng, dar nu am reuşit. Când am început să vorbesc despre familia mea, emoţia m-a copleşit, dar m-a luat prin surprindere. Nu am ştiut nimic până la final. O să ne bucurăm. O să sărbătorim. Seara e frumoasă, dar nu chiar atât de frumoasă, având în vedere înfrângerea (PSG la Marsilia)".

Emoţia a fost şi mai puternică atunci când mama lui Elena s-a alăturat lui pe scenă pentru a împărtăşi acest moment cu el, relatează news.ro.

"Mamei mele, vreau să-ţi mulţumesc [începe să plângă]. Ai fost mereu alături de mine, mamă. Ai curăţat toalete şi ai făcut toate treburile neplăcute pentru a te asigura că îmi termin academia de fotbal. Acest trofeu este pentru tine, mamă", a spus noul Balon de Aur pe scenă.

