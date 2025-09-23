Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur în lacrimi: "Emoţiile au luat-o razna. M-am lăsat puţin dus de val"

Ousmane Dembélé a câştigat Balonul de Aur, iar el a fost foarte emoţionat în timpul discursului său. Prezent la o conferinţă de presă după ceremonia Balonului de Aur, campionul mondial din 2018 a revenit asupra emoţiei sale din timpul discursului.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 10:17
Ousmane Dembele Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur în lacrimi - Profimedia

Atacantul de la PSG a izbucnit în lacrimi luni, în momentul în care a luat cuvântul în faţa publicului din teatrul Châtelet (Paris), după ce a primit Balonul de Aur, cea mai prestigioasă distincţie individuală.

"Am vrut să rămân puternic şi să mulţumesc tuturor", a spus noul laureat. "Dar, de îndată ce am început să vorbesc despre familia mea, despre cei care au fost acolo şi care sunt acolo de la început, emoţiile au luat-o razna. Şi m-am lăsat puţin dus de val".

"Este extraordinar să câştigi un astfel de trofeu", a mai declarat el pentru L'Equipe. "Este o muncă de echipă, întregul club m-a susţinut enorm. Nu voiam să plâng, dar nu am reuşit. Când am început să vorbesc despre familia mea, emoţia m-a copleşit, dar m-a luat prin surprindere. Nu am ştiut nimic până la final. O să ne bucurăm. O să sărbătorim. Seara e frumoasă, dar nu chiar atât de frumoasă, având în vedere înfrângerea (PSG la Marsilia)".

Articolul continuă după reclamă

Emoţia a fost şi mai puternică atunci când mama lui Elena s-a alăturat lui pe scenă pentru a împărtăşi acest moment cu el, relatează news.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Mamei mele, vreau să-ţi mulţumesc [începe să plângă]. Ai fost mereu alături de mine, mamă. Ai curăţat toalete şi ai făcut toate treburile neplăcute pentru a te asigura că îmi termin academia de fotbal. Acest trofeu este pentru tine, mamă", a spus noul Balon de Aur pe scenă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

balonul de aur ousmane dembele
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Sport » Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur în lacrimi: "Emoţiile au luat-o razna. M-am lăsat puţin dus de val"