Fotbalul feminin nu mai este doar un joc. Este și un simbol. Devine o declarație de forță, eleganță și curaj. Femeile din fotbal nu schimbă doar pase, ci și percepții. Joacă în națională și la marile cluburi din Europa, inspiră noua generație și merită să le cunoști poveștile. Tocmai pentru mai multe povești de succes, săptămâna viitoare va fi organizată prima conferință dedicată exclusiv femeilor din fotbal.

Fetele din echipa naţională iau cu asalt terenul pe care se antrenează şi fotbaliştii lui Mircea Lucescu.

Cristina Carp are 28 de ani şi este atacanta Naţionalei. Simte de două ori presiunea şi emoţia meciului.

"Toată lumea se aşteaptă de la tine să dai gol uneori chiar şi de la meci la meci și cand dai se așteaptă la din ce în ce mai multe goluri", mărturisește Cristina Carp, atacant al echipei naţionale a României.

Povestea ei cu mingea începe la 7 ani, când juca fotbal pe stradă cu băieţii.

"Erau foarte reticenți prima dată. Erau gen ce caută fata asta aici, dupa care au văzut că joc bine şi erau foarte protectivi. Voiau mereu să ne jucăm împreună. După ce am trecut de bariera asta nu mă mai judeca nimeni", își amintește Cristina Carp

La scurt timp a plecat la Cluj-Napoca şi a început să joace la campioana româniei, Olimpia. Acum joacă la FC Luzern în Elveția.

"Momentul meu preferat este cel din sezonul trecut când am câştigat campionatul în Elveția cu Young Boys. Amintirea asta rămâne în top", spune Cristina Carp.

De peste 10 ani, Andreea Părăluță este portar la Naţionala de fete. În copilărie, a rupt multe perechi de pantofi până a trecut la ghete de fotbal.

"Jucam în curtea școlii fotbal, handbal și de aia tot timpul ajungeam acasă cu pantofii rupți și sora mea a decis: gata haide să jucăm și la o echipă să vedem cum este și să scăpăm de acei pantofi rupți. Acum avem ghete rupte", povestește Andreea Părăluță, portar al echipei naționale a României.

Andreea Părăluță joacă acum în Danemarca la Fortuna Hjorring.

"Este destul de greu, chiar dacă noi nu alergăm atât cât aleargă jucătorii pe teren, să fii concentrat pe tot parcursul meciului și să poți apăra acel balon. Plus că trebuie să dai indicaţii tuturor celor din faţa ta pentru că noi vedem cel mai bine jocul. Într-un cuvânt este o mare responsabilitate", spune Andreea Părăluță.

Este însă în același timp şi o mare satisfacţie.

"La Atletico Madrid, când am câștigat campionatul, am fost întâmpinate pe stadionul băieţilor chiar de către băieţi și peste 60.000 de persoane ne-au aplaudat. Asta este frumusețea acestui sport", mai spune portarul echipei naționale a României.

Aceasta este dovada că fotbalul nu ţine cont de gen ci de performanţă şi efort.

"Fetele din ţara asta sunt foarte talentate. Trăiesc ca băieţii. Mănâncă pâine şi minge. Ne-am bătut cu cele mai titrate echipe de fotbal, de la egal la egal. Echipa dă mesaje importante pentru toate fetele care vor să se apuce de fotbal", susține Massimo Pedrazzini, selecționerul echipei naţionale de fotbal feminin.

"Acum câţiva ani cred că era mai greu. Acum fotbalul feminin s-a dezvoltat foarte mult. Vedem din ce în ce mai mulți oameni doritori să vadă spectacol pe teren, să ne vadă luptând, aşa cum o fac și bărbaţii", spune Andreea Părăluță.

Cristina, Andreea şi alte doamne din lumea fotbalului îşi dau întâlnire, marţi, la prima conferinţă dedicată exclusiv femeilor în fotbal, organizată de Federația Română de Fotbal.

"Abia aştept sincer să fiu acolo și să simt că am aceeași pasiune și aceleași intenții cu celelalte femei din sală", mărturisește Cristina Carp.

